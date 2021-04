Union Berlin quebra série sem vitórias e bate Freiburg fora de casa

Das grandes surpresas do começo da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021, o Union Berlin se reencontrou com as vitórias. Após cinco rodadas sem triunfar (somando três derrotas e dois empates no período), a equipe da capital alemã visitou o Freiburg e, em pleno Schwarzwald, venceu os Brasileiros de Breisgau por 1 a 0.

Jogando no 4-2-2-2e armado por Christian Streich, o Freiburg teve mais posse de bola: 64%. As ações ofensivas, entretanto, foram dominadas pelos Metalúrgicos, jogando no 3-5-2 e comandados por Urs Fischer: quinze finalizações (contra nove dos mandantes), sendo quatro certas (o Freiburg acertou duas).

Surpresa?

Se a vitória do time da capital surpreendeu, o julgamento é de cada um. O que ninguém esperava foi o baixo nível técnico da primeira etapa. Nem uma chance de gol foi criada por nem um dos lados.

Aos oito minutos da metade final de jogo, o Freiburg começou a assustar. Lucas Holer aproveitou cruzamento de Jonathan Schmid da direita e cabeceou por cima do gol de Loris Karius. A resposta, entretanto, foi implacável: Marcus Ingvartsen colocou a bola na área e Grischa Promel cabeceou forte no canto direito. O placar foi aberto aos 19 minutos.

Três minutos depois, quase o Union Berlin dobrou a vantagem. Nico Schlotterbeck serviu Christopher Lenz no canto esquerdo e ele chutou muito à direita. Os Metalúrgicos tiveram outra boa oportunidade no final da peleja: com 39 minutos, Peter Musa fez boa jogada individual e chutou no canto esquerdo, para boa defesa de Florian Muller.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020/2021, o Freiburg viaja para enfrentar o Bayer Leverkusen no próximo domingo (28), às 14h (Horário de Brasília), mesmo dia em que o Union Berlin recebe o Hoffenheim.