Mönchengladbach comemora "empate justo" que mantém série invicta na Bundesliga

Enquanto o mata-mata da Uefa Champions League não começa, o Borussia Mönchengladbach continua dividindo seu tempo entre o Campeonato Alemão e a DFB Pokal. No último sábado (30), a equipe empatou em 1 a 1 com o Union Berlin fora de casa, pela 19ª rodada, e chegou a sete jogos de invencibilidade na DFB Pokal.

"Foi uma partida muito difícil, eles defenderam muito bem e nos deram pouco espaço, o que dificultou as coisas para nós no terço final. Não aproveitamos as chances que tínhamos e no geral o 1 a 1 foi um resultado justo", analisou o goleiro suíço Ian Sommer.

O jogo no Estádio An der Alten Försterei foi equilibrado em termos de posse de bola e chances criadas. O Union Berlin foi mais eficiente ao balançar a rede na única bola que foi na direção do gol de Sommer no primeiro tempo, aos 31 minutos, com Robin Knoche. Este foi o primeiro gol do zagueiro vestindo a camisa do time de Berlim.

Mesmo sem alterações, o time de Marco Rose voltou melhor do intervalo, tanto que oito das 14 vezes que finalizou foram na etapa final. Em uma delas saiu o gol de empate, marcado pelo atacante francês Alassane Pléa.

Classificação e próximos jogos

Sétimo colocado na Bundesliga, o time de Pléa e cia. acumula sete jogos de invencibilidade - cinco vitórias e dois empates. Com a mesma pontuação do que Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen, o Gladbach terá mais quatro partidas até o confronto diante do Manchester City. A primeira delas é na quarta-feira (3), quando visita o Stuttgart pela Copa da Alemanha.

Já o Union Berlin que começou o ano com duas vitórias e um empate vive um momento de instabilidade porque está há três jogos sem vencer. O time está em oitavo lugar, com 29 pontos, e na 20ª rodada encara o Mainz 05, que abre a zona de rebaixamento da Bundesliga. O confronto será no sábado (6).