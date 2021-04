Sem Neymar, PSG vence Nice com dificuldade e assume liderança temporária da Ligue 1

Em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Francês, o PSG recebeu o Nice no Parc des Princes e venceu por 2 a 1. Draxler e Moise Kean marcaram para os donos da casa e Rony Lopes para os visitantes.

Com desfalques importantes, dificuldade na saída de bola e na troca de passes, o time parisiense sofreu para garantir a vitória. Draxler abriu o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, mas os visitantes não se mostraram incomodados, conseguiram atacar e se impor no jogo ainda no primeiro tempo.

Em consequência disso, o gol de empate veio logo no início do segundo tempo graças a uma falha na zaga parisiense. Aos cinco minutos, Marquinhos foi pressionado dentro da área, tentou se livrar da bola de qualquer jeito e chutou nos pés de Rony Lopes, que dominou e empatou para o Nice.

Precisando da vitória para se aproximar da liderança, o time comandado por Pochettino passou a pressionar ainda mais os visitantes, que apostaram no contra-ataque e deixaram a partida equilibrada. Após muitas tentativas e chances perdidas, Moise Kean, aos 31 minutos do segundo tempo, marcou e garantiu a vitória do time parisiense.

Sequência na temporada

O confronto contra o Nice era o último antes do Paris Saint-Germain enfrentar o Barcelona, na terça-feira (16) pelas oitavas de final da Uefa Champions League.

Com esse resultado, o PSG chegou aos 54 pontos e assume a liderança temporariamente, uma vez que Lyon (52) joga às 17h e o Lille (54) só joga no domingo (14). O próximo confronto do PSG pela Ligue 1 é contra o Monaco no domingo (21), às 17h, no Parc des Princes.

Já o Nice continua com 29 pontos em 14º lugar e enfrentará o Metz no Allianz Riviera, domingo (21) às 17h.