West Ham derrota Tottenham, entra no G-4 e Mourinho admite: "Tristeza e frustração"

A vaga para a próxima edição da Uefa Champions League está cada vez mais distante para o Tottenham. Os londrinos vivem fase irregular na temporada e perderam a chance de subir na classificação ao serem derrotados por 2 a 1 pelo West Ham neste domingo (21) pela Premier League.

"Mostramos caráter, esforço, desejo e comprometimento para vencer o Tottenham", comemorou o técnico David Moyes.

Mesmo jogando fora de casa, os Spurs finalizaram mais do que o rival - 20 contra 4. "O sentimento é de tristeza e frustração. Merecíamos um resultado diferente principalmente pelo que a equipe mostrou no segundo tempo. Criamos oportunidades, acertamos a trave, faltou um pouco de sorte", lamentou José Mourinho, comandante do Tottenham.

O primeiro gol saiu após uma bola venenosa de Bowen, que cruzou fechado na área e Lloris defendeu apenas parcialmente, então Antonio empurrou para o fundo da rede. O West Ham quase ampliou em cabeçada de Dawson, mas desta vez o goleiro francês espalmou para escanteio.

Mesmo com mais posse de bola, o Tottenham não conseguia reagir. Kane teve duas chances, mas a primeira o chute saiu longe e a outra Fabianski defendeu. Mourinho então voltou do intervalo com Bale e Doherty, mas quem balançou a rede foi o West Ham após jogada de Fornals com Lingard. O camisa 11 emendou um chute cruzado de canhota e marcou o terceiro dele na Premier League.

"Vim aqui para trazer energia e sinto que o foco e a mentalidade da equipe para seguir em frente e vencer jogos como esse", comentou o ex-jogador do Manchester United ao final da partida.

Classificação e próximos jogos

O Tottenham volta a campo na quarta-feira (24), quando recebe o Wolfsberg pela Uefa Europa League, enquanto o West Ham treina durante a semana pensando no confronto diante do líder Manchester City, marcado para sábado (27).

Com 59 pontos, o City lidera a Premier League com dez pontos de vantagem sobre o Manchester United, segundo colocado. O West Ham chegou aos 45 pontos, ultrapassou o Chelsea e ocupa o quarto lugar. Já o Tottenham está em nono, com 36.