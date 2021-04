Depois de 22 anos de espera, Everton volta a vencer Liverpool em Anfield na Premier League

Finalmente, acabou o tabu! Na tarde deste sábado (20), em jogo válido pela 25ª rodada da Premier League, o Everton voltou a vencer o clássico contra o Liverpool em Anfield após mais de 20 anos.

A má fase do Liverpool na Premier League continua. Apesar de um bom segundo tempo, os Reds não conseguiram segurar os Toffees, que venceram pela primeira vez na casa do rival desde 1999. Os gols do jogo foram feitos por Richarlison e Sigurdsson.

Distribuição tática

Jürgen Klopp trouxe para Anfield um Liverpool em um 4-3-3. Com Alisson no gol, Henderson e Kabak formaram a zaga enquanto Trent Alexander-Arnold e Robertson nas laterais. No meio campo, Curtis Jones e Thiago ficavam nos lados do campo, apoiando na defesa, enquanto Wijnaldum mais centralizado. O trio de ataque foi formado por Firmino, Salah e Mané.

Já Carlo Ancelotti levou um Everton em um 5-3-2 para o derby de Liverpool. Com Pickford no gol, a defesa foi formada por Holgate, Keane e Godfrey centralizados e Coleman e Digne nas laterais. No meio-campo, Doucouré, Tom Davies e André Gomes criavam as jogadas para James Rodríguez e Richarlisson no ataque.

Richarlison se destaca, e Everton quebra jejum

O Merseyside Derby sempre foi um duelo quente. Os dois últimos embates entre os dois times não saíram do empate. A última vitória na Premier League foi a do Liverpool em dezembro de 2019, quando os Reds venceram os rivais por 5 a 2.

Se o jogo já prometia fortes emoções antes de começar, os primeiros minutos de jogo só concretizaram esses comentários. Logo aos 2 minutos, Richarlison aproveitou o passe em profundidade de James Rodríguez e abriu o placar em Anfield. Apesar do gol, quem saiu pra jogo foi o Liverpool: Firmino, Henderson e Trent Alexander-Arnold tentaram, mas o goleiro Jordan Pickford estava em grande noite.

Se o gol não fosse suficiente para piorar a situação do time de Jürgen Klopp, Jordan Henderson se machucou e teve que ser substituído aos 30 minutos. Junto com Henderson, Van Dijk, Fabinho, Matip e Gomes são os jogadores de defesa no departamento médico. Tirando o gol, a única grande chance que o Everton teve de ampliar o placar foi com Coleman, aos 32, mas Alisson foi bem no lance.

Os números do primeiro tempo mostram que, apesar da dominância de posse de bola e de chegar mais no gol de Pickford, mas o Everton aproveitou muito mais suas chances. Do lado vermelho, além dos 63% de posse de bola, foram sete chutes. Porém, só dois deles acertaram o alvo. Do outro lado, os Toffees acertaram dois dos três chutes no gol de Alisson.

O segundo tempo trouxe um Liverpool muito mais ligado no jogo, pressionando a defesa desde os primeiros minutos. Mané teve duas grandes chances com menos de dez minutos, mas encontrou uma defesa bem compacta. Richarlison teve a chance de aumentar o placar aos 15, mas não encontrou espaço para finalizar. Shaqiri também teve a chance de empatar, aos 23, mas Pickford salvou mais uma vez.

O lance que decretou a primeira vitória do Everton em Anfield desde 1999 saiu aos 35, com o pênalti de Alexander-Arnold em Calvert-Lewin. Sigurdsson bateu colocado, no canto, sem nenhuma chance para Alisson.

O Liverpool perde mais uma, esbarrando em problemas bem comuns em Anfield nesta temporada. Os números do segundo tempo mostram que o Liverpool melhorou e dominou ainda mais o jogo: com 79% de posse de bola, os Reds acertaram quatro dos oito chutes. Mas esbarrou na defesa, que fez um grande jogo, e em Pickford, que pegou tudo e mais um pouco. Do outro lado, o Everton acertou três das quatro finalizações, o que foi o suficiente para vencer o primeiro derby desde 2010.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória do Everton, os rivais se encontram na tabela de classificação. Empatados com 40 pontos, os Reds tem a vantagem no saldo de gols e permanece na sexta posição, mas os Toffees têm um jogo a menos.

A próxima rodada da Premier League no próximo final de semana. No sábado (28), às 16h15, o Liverpool entra em campo contra o Sheffield United fora de tarde e no domingo, às 17h, o Everton enfrenta o Southampton no Goodison Park.