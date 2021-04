Vini Jr sai do banco, marca em seu centésimo jogo e Real Madrid empate contra Real Sociedad

No Alfredo Di Stéfano, a Real Sociedad quase estragou os planos do Real Madrid de diminuir a diferença para o líder e rival Atlético de Madrid. No entanto, Vinícius Júnior saiu do banco e brilhou ao marcar em seu centésimo jogo, garantindo o empate de 1 a 1, pela 25ª rodada de LaLiga. Portu foi o autor do gol da equipe do País Basco.

A primeira oportunidade veio com os visitantes. Monreal acionou Oyarzabal na área, que preparou o corpo para finalizar, mas Casemiro deu o bote. Em jogo bastante estudado, a Real Sociedad tentava surpreender pelo lado esquerdo do campo, nas costas de Lucas Vázquez. Por sua vez, os merengues acordaram aos 18'. Isco recebeu na área, observou a entrada de Modric e trabalhou com o croata. O camisa 10 finalizou e carimbou a marcação.

Três minutos depois, Vázquez cruzou da linha de fundo. Mariano cabeceou no travessão. Na sobra, Asensio arrematou e Le Normand colocou para escanteio.

Na volta do segundo tempo, a Erreala pressionou o Real Madrid. Tal pressão, surtiu efeito. Monreal recebeu inversão na esquerda. Ele avançou e lançou na ponta. Portu subiu mais que Mendy e acertou o ângulo de Courtouis.

Após o tento, o time merengue partiu para o ataque. Zidane resolveu colocar três atacantes em campo: Vini Jr, Rodrygo e Hugo Duro nos lugares de Isco, Asensio e Mariano. Aos 88', em boa jogada pela direita, Valverde deu belo passe de calcanhar para Vázquez, que cruzou. Vini Jr entrou na área com liberdade e complentou.

Com o resultado, o Real Madrid perdeu a chance de reassumir o segundo lugar e diminuir a diferença para o Atleti. Em terceiro, os blancos possuem 53 pontos. Já a Real Sociedad permanece na quinta posição, com 42.