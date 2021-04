Apesar de vitória, Varane prega cautela ao Real Madrid no segundo jogo contra Atalanta

O Real Madrid saiu em vantagem no confronto diante da Atalanta. Em jogo disputado nesta quarta-feira (24) e realizado no Gewiss Stadium, em Bergamo/ITA, os merengues venceram por 1 a 0, com gol marcado por Ferland Mendy aos 40 minutos do segundo tempo. O simples resultado garante que o time comandado por Zinédine Zidane possa avançar às quartas de final da Uefa Champions League com qualquer empate no jogo da volta, em seus domínios.

O lateral-esquerdo assinalou seu primeiro tento na história da competição continental. Além disso, foi premiado como o jogador da partida. Após o jogo, o francês mostrou contentamento com o ocorrido no norte da Itália. “Estou muito feliz, ainda não acredito que seja verdade. É o meu primeiro gol na Uefa Champions League. O importante é que ganhamos o jogo e depois, pessoalmente, consegui marcar”, falou.

Outro que também atingiu marca importante nesta noite foi Raphaël Varane. Em 11 temporadas, completou 350 jogos com a camisa do Real Madrid. Dentre os atletas do atual elenco, Varane é o quinto com mais atuações, atrás de Sergio Ramos (668), Benzema (541), Marcelo (519) e Modric (374). Destes 350, são 234 vitórias e 18 títulos pelo clube. O defensor francês celebrou a marca alcançada, mas preferiu destacar o resultado obtido diante de La Dea.

“Para mim é uma honra chegar a 350 jogos pelo Real Madrid. Além disso, foi uma vitória, por isso estou muito feliz. Enfrentamos uma equipe que joga muito bem. Temos apoiado muito e acreditamos até o fim para alcançar esta vitória. Mesmo assim, teremos que fazer um grande jogo de volta para continuar na Uefa Champions League. É importante manter a defesa sem ser vazada mais uma vez. É o trabalho de toda a equipe, trabalhamos muito bem e lutamos até o fim”, disse.

Antonio Villalba/Real Madrid

Companheiro de Varane na zaga, Nacho Fernández quase marcou um belo gol no primeiro tempo depois de bela jogada individual construída. O zagueiro elogiou Mendy pelo tento que garantiu a vitória, mas destacou as qualidades da Atalanta e pediu atenção ao segundo confronto, programado para o dia 16 de março.

“Foi difícil. A Atalanta ficou com menos um jogador, eles se fecharam atrás e nosso gol veio com Mendy. Temos que comemorar, estamos felizes com o gol, mas falta o segundo jogo. O objetivo é manter a defesa segura, estamos fazendo um trabalho defensivo muito bom e mostramos isso contra uma equipe de alto nível e que ataca bem. Hoje teve mais espaços porque o adversário tinha um a menos, mas estou feliz pelo jogo e pela importante vitória. Marcamos apenas um gol, mas, nos últimos jogos, o importante é que estamos deixando a defesa intacta. Deve-se dar valor ao que a equipe está fazendo: retornamos à disputa pelo título de LaLiga e fazemos bons jogos. Saímos daqui com um gosto agridoce porque gostaríamos de ter marcado mais gols, mas temos que dar valor ao que fazemos. Esperamos que os jogadores lesionados voltem com força para enfrentar essa reta final de competições”, explicou.

Goleiro do Real Madrid, Courtois não fez nenhuma defesa diante da Atalanta. O fato da equipe italiana ter jogado com um a menos desde os 17 minutos pode ter contribuído. Surpreso pelo fato de ter sido praticamente um espectador do confronto no gramado, o arqueiro destacou a vitória obtida, dadas as circunstâncias da partida.

“Eu não esperava uma noite tão tranquila no gol, mas defendemos bem. A expulsão os ajudou a não atacarem muito, mas foi um jogo difícil. Eles se defenderam com dez jogadores atrás e foi difícil para acharmos espaços. A Atalanta sempre marca muitos gols e esperávamos um jogo difícil. Tínhamos muita posse de bola e nem sempre conseguimos criar muito, mas encontramos o gol e a vitória, que já valem muito. O jogo de volta também será difícil e precisaremos de foco. Não é fácil, mas vale muito a pena não sofrer gols nas últimas quatro partidas”, declarou.

O Real Madrid volta a entrar em campo apenas na próxima segunda-feira (1º). O time vai enfrentar a Real Sociedad no Estádio Alfredo Di Stéfano, em Madri/ESP, em válido pela 25ª rodada de LaLiga 2020-21. Los Blancos estão na segunda colocação com 52 pontos, três atrás do líder e rival Atlético de Madrid.