Simeone isola ‘favoritismo’ do Atletico de Madrid em LaLiga

Um clássico sempre tem mais chances de ser um jogo mais animado e tenso que o normal. No Derbi de Madrid 227, não foi diferente. A partida, disputada no Wanda Metropolitano neste domingo (07) e válida pela 26ª rodada de LaLiga (Campeonato Espanhol) 2020/2021, teve gol no final da partida, polêmica e surpresas. E Diego Simeone, técnico do Atletico de Madrid, não se furtou a comentar cada uma dessas situações ante o Real Madrid.

Sobre a partida, Simeone valorizou o domínio que o Atletico de Madrid teve sobre o rival. "A equipe foi valente, na primeira parte dominou quase todo o jogo e no segundo tempo fomos melhores até os primeiros 30 minutos. Eles tiveram uma boa chance que Oblak defendeu, mas fizeram o empate no fim do jogo", pontuou, citando, também, o goleiro colchonero após o duelo no Wanda Metropolitano.

Fora de campo

Na entrevista coletiva após o clássico, Diego Simeone mostrou certo incômodo ao falar sobre o favoritismo que muitos davam ao Atletico de Madrid. "As pessoas pensavam que íamos ganhar La Liga com 20 pontos de diferença, mas estamos enfrentando equipes muito poderosas, como o Real Madrid, o Barcelona, o Sevilla… vai ser um caminho difícil para todos", comentou

Um lance da arbitragem encerrou a entrevista. Aos 41 minutos, atletas merengues reclamaram de uma possível bola na mão do zagueiro Felipe. O treinador colchonero esquivou-se. "Tenho tanto para ver e com que me preocupar que deixo isso para os árbitros e para as pessoas que estão no VAR. Não é fácil decidir se é ou não intencional", finalizou após o Dérbi de Madrid 227.