Benzema marca no fim e Real Madrid arranca empate fora de casa contra Atlético de Madrid

Valendo pela 26ª rodada de La Liga, o Atlético de Madrid recebeu o Real Madrid no Dérbi de Madrid. E na partida disputada no último domingo (7), no Wanda Metropolitano, o jogo acabou empatando em 1 a 1, com gols de Luís Suárez para os colchoneros e Benzema para os merengues.

Courtois e Benzema salvam o Real

Com 15 minutos de jogo, na primeira descida da partida, Llorente recebeu no meio, tirou o defensor adiantando a bola e achou um ótimo passe para Luís Suárez, que invadiu a área pela direita e bateu de três dedos, cruzado, para abrir o placar!

A finalização de Suárez (Foto: Divulgação/Atlético de Madrid)

Aos 28 o Real deu sua resposta com Casemiro, em um chute de fora da área que Oblak pegou sem sustos. Aos 37 Llorente cruzou da direita para Suárez, marcado e sem ângulo, finalizar em cima de Courtois.

A primeira jogada de "perigo" da segunda etapa foi com sete minutos, quando em um cruzamento da direita Nacho cabeceou em cima de Oblak. A resposta veio um minuto depois, quando Carrasco foi lançado e bateu na saída de Courtois, que espalmou para fora da área, onde Llorente estava pra chutar por cima das traves!

Aos nove o Atleti chegou de novo! Carrasco recebeu na esquerda, cruzou para Suárez, que bateu na saída de Courtois, que salvou o Real mais uma vez!

Com 25 minutos Valverde bateu de longe e obrigou Oblak a espalmar para longe, mas sem problemas mais uma vez. 10 minutos depois Oblak mostrou que estava no jogo. Vinícius achou Benzema no meio, que se jogou na bola e obrigou Oblak a espalmar para o meio. O camisa nove finalizou mais uma vez e o goleiro espalmou mais uma!

Apesar da pressão do Atleti, quem chegou foi o Real Madrid! Lucas Vazquez achou Benzema, que tocou para Casemiro na área. Ele devolveu pro meio onde Benzema estava sozinho, sem goleiro, pra colocar no fundo das redes, empatando o dérbi!

A finalização de Benzema (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Apesar das melhores chances serem do Atleti, o Real Madrid finalizou 18 vezes, com oito certas, além de 61% de posse, contra 11 finalizações do Atlético, que acertou cinco e manteve a posse com 39%.

Próximos jogos e classificação

O Atlético volta a campo na próxima quarta-feira (10), quando encara o Athletic Bilbao, valendo pela 18ª rodada de La Liga. Já o Real Madrid joga no sábado (13), quando encara o Elche, pela 27ª rodada de La Liga.