Canet Roussillon surpreende e elimina Olympique de Marseille na Copa da França

Está difícil o Olympique de Marseille respirar ares tranquilos e pacíficos nas últimas semanas. Em crise após queda de rendimento, protesto da torcida, troca conturbada de técnicos e problemas internos, a equipe litorânea sofreu mais um baque neste domingo (7). Em jogo disputado no Stade Gilbert-Brutus, em Perpignan/FRA, e válido pela fase 16 avos de final, o OM foi derrotado pelo Canet Roussillon por 2 a 1 e está eliminado da Copa da França 2020-21.

Evidentemente que, por ter mais qualidade técnica e superioridade em praticamente todos os sentidos, o Olympique de Marseille teria maior posse de bola e controle do jogo. Porém, o Canet Roussillon mantinha relativo equilíbrio em relação às finalizações. Melhor ainda aos donos da casa foi abrir o placar aos 21 minutos, com Jeremy Posteraro. Em cobrança de falta próximo à área, o camisa 7 emendou lindo chute no ângulo direito, indefensável ao goleiro Yohann Pelé. Mas o OM conseguiu reagir aos 38 minutos. Caleta-Car dominou tiro de meta no meio de campo e acionou Payet. Camisa 10 abriu na direita com Lirola e lateral cruzou na medida para Milik desviar de cabeça.

Para o segundo tempo, Nasser Larguet promoveu mudanças pontuais no clube marselhês para renovar os principais pontos de ligação para construir as jogadas de uma possível virada no placar. Mas o caráter de equilíbrio ficou ainda mais visível. A posse de bola dos visitantes não resultava diretamente em jogadas criadas, oportunidades na cara do gol. Tanto que o gol da classificação do Canet veio em uma jogada trabalhada de pé em pé, com bola no chão. Em lance desenvolvido desde o campo de defesa pelo lado esquerdo, Posteraro fez lançamento em diagonal nas costas da defesa para Yohan Bai finalizar na saída de Yohann Pelé e garantir a classificação da equipe que ocupa a 11ª colocação da National 2, equivalente a quarta divisão do futebol francês.

Coupe de France no domingo (7)