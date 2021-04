Jonathan David salva, e líder Lille vence Olympique de Marseille

Líder da Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020-21, o Lille mandou no jogo feito contra o Olympique Marseille, na última quarta-feira (03), no Pierre-Mauroy. O 2 a 0, no duelo válido pela 28ª rodada do torneio, teve dois gols já nos minutos finais do cotejo.

Armados no 4-4-2 por Christopher Galtier, os Dogues teve 60% da posse de bola, finalizou muito mas (vinte e três a três) e também acertou muito mais chutes a gol (oito a um). O OM, comandado por Nasser Larguet, atuou no 4-3-3.

Agonia e alívio

Aos 14 minutos, Renato Sanches chegou finalizando bola viva na área e Steve Mandanda vai buscar no canto direito. Foi só isso no primeiro tempo. Mandando a partida, o Lille seguiu pressionando o Olympique Marseille no começo da segunda etapa. Aos dez minutos, Timothy Weah recebeu de Reinildo Isnard Mandava na esquerda e chutou forte para outra boa defesa de Mandanda.

O show de Jonathan David começou aos 18 minutos. Jonathan Bamba o serviu na área e o arqueiro do Olympique Marseille defendeu bem. Já aos 45, Jonathan Ikone recebeu de Zeki Çelik na direita e chutou perto da meta do OM. Segundos depois, aproveitando rebote, David chutou forte e inaugurou o marcador. Aos 46, Ikone serviu David na área e o artilheiro da noite finalizou no canto esquerdo.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Ligue 1 (Campeonato Francês) 2020/2021, o Lille viaja para enfrentar o Monaco, no dia 14 de março, às 13h05 (Horário de Brasília). Já na próxima quarta-feira (10), às 15h, o Olympique Marseille recebe o Rennes. Antes disso, os dois clubes atuam pela Coupe de France (Copa da França) 2020-21 - ambos no próximo domingo (07). Às 14h30, os Dogues viajam para enfrentar o Gazelec Ajaccio, enquanto, às 17h, o OM joga contra o Canet.