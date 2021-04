Danilo comemora boa fase no AEL Limassol e reforça briga pelo título do Campeonato Cipriota

Principal destaque do AEL Limassol nesta temporada e em grande momento no clube, o meia Danilo, brasileiro naturalizado belga, falou sobre o ótimo ano quem vem realizando com a camisa da agremiação. O jogador, com passagens por grandes clubes como Ajax e Standard Liège, falou sobre essa fase.

"Estou vivendo um grande momento com a camisa do AEL e agradeço ao clube por isso. É uma fase muito especial e é consequência de um trabalho forte que tenho feito desde que cheguei aqui. A tendência é melhorar ainda mais os números para encerrar a temporada com bons jogos”, disse.

Segundo Danilo, o grupo quer terminar o ano vencendo.

“Nossa ideia é terminar a temporada fazendo grandes jogos e vencendo. O grupo quer encerrar a época com o AEL em uma ótima posição na tabela de classificação”, falou.