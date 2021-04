Euller projeta sequência de vitórias para conquistar títulos no fim da temporada com AEL Limassol

No AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, que já vestiu as camisas do Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, destacou o bom momento que vive com o clube cipriota. Para o jogador, isso é consequência de um trabalho forte que tem feito neste ano.

“Tenho me dedicado ao máximo para fazer uma história no clube. Venho me empenhando para melhorar meus números e meu rendimento em campo nestas próximas semanas. Espero terminar o ano com boas atuações”, disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, o grupo quer terminar a temporada vencendo.

"Queremos encerrar a temporada com bons jogos e vitórias. O elenco está muito focado e motivado para isso. Estamos fazendo um grande campeonato e isso é importante”, falou.