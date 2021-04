Vice-líder na primeira fase, Euller mira título nacional pelo AEL Limassol

Um dos principais nomes do AEL Limassol, o lateral-esquerdo Euller, que já atuou no Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, destacou o bom momento que vive no futebol do Chipre. Segundo o jogador, a meta é continuar crescendo de produção no clube.

“Esse ano tem sido de muito aprendizado e amadurecimento. Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo. Venho me dedicando ao máximo para melhorar ainda mais meu desempenho em campo nos próximos meses para terminar o ano bem”, disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco do AEL tem feito um grande ano.

"O elenco vem fazendo uma ótima temporada esse ano. Estamos trabalhando muito para manter um ritmo forte até o fim da época para terminarmos o campeonato com vitórias”, falou.