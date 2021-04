Com dois gols de Kane, Tottenham abre vantagem contra Dínamo Zagreb na Liga Europa

Nesta quinta-feira (11),o Tottenham contou com uma ótima atuação de Harry Kane para vencer o Dínamo Zagreb por 2 a 0, no Tottenham Hotspur Stadium, pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga da Europa.

Tottenham começa bem

Entre as novidades na escalação de Mourinho, esteve Harry Kane, que foi titular pela primeira vez na fase final da atual edição da Europa League.

O Tottenham se impôs desde o apito inicial, mas levou susto após uma bobeada, em paz errado de Ndombelé. Orsic ficou livre para avançar até a área, carregou a bola, mas na hora da finalização acabou batendo fraco a bola ficou fácil para Lloris segurar fazer a defesa.

Entretanto, Harry Kane trator de mostrar porque decisivo. Aos 25 minutos, Lamela fez uma belíssima jogada. 16 argentino entrou em velocidade e dentro da área driblou vários marcadores e finalizou para o gol. A bola bateu na trave, e sobrou para o camisa 10 empurrar para o fundo das redes e abrir o placar para os Spurs.

Harry Kane é decisivo mais uma vez

o segundo tempo foi menos agitada, com menos chances de gols para os dois lados e pouca pressão. Mas novamente o camisa 10 apareceu para mostrar que é decisivo.

Aos 25 minutos, Aurier recebeu passe pela direita próximo à área, cruzou rasteiro, a bola bateu em um defensor do dínamo E sobrou para Harry Kane, que não perdeu a chance de ampliar o placar.

O que vem por aí?

O resultado coloca o Tottenham em uma posição forte antes da volta das oitavas de final, na próxima quinta-feira (17), na Croácia.

Agora, a equipe de José Mourinho volta seu foco para enfrentar o Arsenal no clássico do norte de Londres, no próximo domingo (14), às 13h30, no Emirates, pela Premier League.