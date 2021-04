Union Berlin vira contra o Colônia e segue sonhando com Europa League

O Union Berlin segue surpreendendo na Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020-21. Neste sábado (13), no An der Alten Forsterei, os metalúrgicos viraram para cima do Colônia e venceram por 2 a 1, voltando a sonhar com vaga nas competições continentais. A peleja foi válida pela 25ª rodada da competição.

A equipe da casa mostrou muito mais ímpeto ofensivo ao longo de toda a peleja. No 3-5-2 armado por Urs Fischer, foram catorze finalizações dos berlinenses, contra nove do Bode - sendo sete certas, ante cinco dos visitantes. Coube ao Colônia, alinhado no 4-2-3-1 por Markus Gisdol, ter mais posse de bola: 59%.

De virada

O Union Berlin dominou toda a primeira etapa. Logo aos quatro minutos, Grischa Promel foi acionado por Keita Endo e caiu na área após choque com Jorge Mere, mas o árbitro nada marcou. Dois minutos depois, Petar Musa recebeu de Robert Andrich no lado esquerdo e chutou colocado, mas Timo Horn fez grande defesa. Com 27 minutos, após chute de Marvin Friedrich, a bola toca na mão de Rafael Czichos na área, mas, após consulta ao VAR, o pênalti não foi marcado para os metalúrgicos. Já nos acréscimos, aos 47, após falta na área de Robin Knoche, Ondrej Duda cobrou no canto esquerdo e venceu Andreas Luthe.

A vantagem do Bode não durou muito. Logo aos quatro minutos da segunda etapa, foi a vez de Marius Wolf colocou a mão na bola e cedeu pênalti aos mandantes: Max Kruse cobrou na direita e empatou. A virada veio aos 22: Christopher Trimmel aproveitou rebote na área e chutou na esquerda, indefensável para Timo Horn.

Os metalúrgicos não tiraram o pé do ataque. Aos 32 minutos, Joel Pohjanpalo arriscou de longe e Horn fez boa defesa. Segundos depois, Nico Schlotterbeck tentou fintar Jannes Horn e caiu na área, mas o árbitro não marcou o pênalti.

Próximos jogos

Na próxima rodada da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2020-21, o Union Berlin viaja para enfrentar o Eintracht Frankfurt, no próximo sábado (20), ás 11h30 (Horário de Brasília), mesma hora e dia em que o Colônia recebe o Borussia Dortmund.