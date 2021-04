Em jogo fraco, Union Berlin arranca empate contra Hoffenheim

E o Hoffenheim empata mais uma vez! Na manhã deste domingo (28), o time de Sebastian Hoeneß viajou a capital alemã para visitar o Union Berlin em jogo válido pela 23ª rodada da Bundesliga. Após a derrota e desclassificação precoce da UEFA Europa League na quinta-feira, os visitantes precisavam dos três pontos para diminuir a distância para o 10º colocado Stuttgart. Já o Union precisava da vitória para encostar no G-6.

Nenhuma das equipes conseguiu dominar o jogo, com nenhuma chance clara de gol. Por isso, o jogo terminou empatado em 1 a 1, com gols marcados por Kruse e Nico Schlotterbeck, contra.

Union Berlin e Hoffenheim não saem do empate e estacionam na Bundesliga

O jogo começou bem movimentado na capital alemã. Logo aos 9 minutos, Kruse já abriu o placar do jogo para os donos da casa. Porém, a alegria durou menos que o esperado. Aos 29, Schlotterbeck empatou o jogo com um gol contra.

Os números do primeiro tempo mostram que o Hoffenheim tentou a mais o resultado. Os visitantes finalizaram sete vezes na primeira etapa, porém acertaram apenas dois no gol de Karius. Do outro lado, o Union Berlin acertou um dos dois chutes no gol de Baumann.

Já a segunda parte do jogo foi muito menos movimentada que a primeira - muito por conta do número de faltas. O jogo acabou com 25 faltas, sendo que 13 foram para a favor dos donos da casa. Além das faltas, foram 11 impedimentos no total, sendo que 9 foram do Union. O único lance de emoção do segundo tempo foi o gol da virada do Hoffenheim, marcado por Kaderábek, mas anulado pelo juiz.

Os números do segundo tempo mostram que o Hoffenheim novamente foi melhor, mas não aproveitou suas chances. Enquanto os visitantes finalizaram sete vezes na primeira etapa, acertando apenas uma no gol de Karius. Do outro lado, o Union Berlin não acertou nenhum dos três chutes no gol de Baumann.

Classificação e próximos jogos

Com o empate, a situação dos dois times não muda. Do lado do Union Berlin, o time continua na sétima colocação, com 34 pontos - oito a menos que o quarto colocado Frankfurt. Do outro lado da tabela, o Hoffenheim permanece em 11º, com 27 pontos e dez a mais que o 17º Mainz - primeiro time na zona de rebaixamento.

A próxima rodada da Bundesliga começa no próximo final de semana. No sábado (06), o Hoffenheim recebe o Wolfsburg às 11h30. Já no domingo (07), às 14h, o Union Berlin enfrenta o Arminia Bielefeld fora de casa.