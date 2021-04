Na briga pelo título no Chipre, Euller cita ritmo forte para buscar liderança

No AEL Limassol este ano, o lateral-esquerdo Euller, que já vestiu as camisas do Bahia, Vitória, futebol japonês e árabe, falou sobre o desejo de terminar a temporada atuando em alto nível com a camisa do clube. Segundo o atleta, sua meta é crescer de produção nos próximos meses.

“Estou muito motivado para essa reta final de temporada. Vou continuar trabalhando muito para melhorar meu rendimento em campo e para crescer de produção com todos no elenco. Estou muito focado nisso”, disse o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, essa temporada tem sido especial para o clube.

"Estamos fazendo uma ótima temporada e isso é importante. Temos que manter um ritmo forte para melhorar ainda mais nosso rendimento em campo no ano”, falou.