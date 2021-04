Atalanta domina, mas Internazionale conquista sétima vitória seguida e segue na liderança da Serie A

A Atalanta teve mais volume ofensivo, mais chances e propôs mais a partida. Contra a líder, entretanto, nada disso vale se não houver eficiência. Jogando no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão/ITA, entretanto, foi a Internazionale quem venceu a peleja válida pela 26ª rodada da Serie A 2020-21 nesta segunda-feira (8). A vitória veio por 1 a 0, com gol marcado pelo zagueiro Skriniar.

Nas estatísticas, como já dito, melhor para La Dea, jogando no 3-4-2-1 de Gian Piero Gasperini: 56% de posse de bola, 13 finalizações ante cinco dos mandantes e três chutes certos (a Inter acertou apenas um). Com Antonio Conte comandando, a Beneamata jogou no 3-5-2.

Duelo nerazzurri

Truncado, o primeiro tempo teve apenas uma boa chance de gol. Duvan Zapata recebeu de Ruslan Malinovskyi e cabeceou nas mãos de Samir Handanovic, goleiro da Beneamata.

O tento da Internazionale saiu aos nove minutos do segundo tempo. Alessandro Bastoni recebeu no lado esquerdo, colocou bola na área e Milan Skriniar chutou no canto direito.

Os bergamascos passaram a atacar com ainda mais volúpia. Aos 23 minutos, Matteo Pessina serviu Zapata e chutou à esquerda do gol. Com 40, Joakim Maehle cruzou da direita e Mario Pasalic, já na pequena área, chutou novamente à direita.

Próximos jogos

Na próxima rodada do Campeonato Italiano, a Internazionale viaja para enfrentar o Torino no próximo domingo (14), às 11 horas (horário de Brasília), dois dias depois da Atalanta receber o Spezia às 16h45.