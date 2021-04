Vexame! Tottenham sofre virada do Dinamo Zabreb e é eliminado da Europa League

Após vencer o Dinamo Zagreb por 2 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Uefa Europa League, o Tottenham não repetiu o bom desempenho no confronto de volta, foi derrotado por 3 a 0, e consequentemente, amargou inesperada eliminação na competição europeia, no Estádio Maksimir, na Croácia.

Os gols dos croatas foram três vezes marcados pelo meia Orsic, o principal destaque do confronto.

O jogo

Sem surpresas, o primeiro tempo se destacou pelo maior controle do Tottenham nos 45 minutos iniciais, que administrou as ações em campo com 70% de posse de bola, enquanto o Dinamo Zagreb tentou chegar ao ataque através das finalizações, mas sem conseguir ameaçar o goleiro Lloris.

Na segunda etapa, contudo, o time da casa retornou com espírito de tudo ou nada após o intervalo e pressionou o Tottenham até conseguir o desejado empate. Aos 62, Orsic marcou um golaço, em jogada pela esquerda, ao arriscar bela finalização de longe, no canto.

Com outro gol do meia, os croatas igualaram o marcador aos 82, em lance que estava livre de marcação, recebeu passe de Atiemwen na área e chutou de primeira ao fundo das redes. Os Spurs tentaram descontar no momento final, porém não conseguiram evitar a prorrogação.

No tempo extra, aos 105, Orsic se desviou da marcação, outra vez finalizou de longe e acertou o alvo, sem possibilidade de defesa para Lloris. Com a desvantagem, o Tottenham atacou, levou perigo, mas parou nas boas defesas do arqueiro Livakovic, que segurou a histórica classificação do time da casa até o apito final.

Próximos compromissos

Com a classificação às quartas de final em mãos, o Dinamo Zagreb aguarda a definição do sorteio, que irá ocorrer nesta sexta-feira (19), para conhecer o próximo adversário na atual edição da Europa League.

Tanto Tottenham quanto Dinamo Zagreb voltarão a campo no domingo (21), em seus respectivos campeonatos nacionais: os ingleses visitam o Aston Villa, às 16h30, enquanto os croatas recebem o Gorica, às 13h30.