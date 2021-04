Clássico animado! Arsenal vence Tottenham em casa e se aproxima do rival na Premier League

A vitória veio com um sabor muito mais que especial. Na tarde deste domingo (14), em jogo válido pela 28ª rodada da Premier League, aconteceu mais um North London Derby. O Arsenal, que estava há cinco jogos sem perder, viu com uma evolução em seu time durante a temporada e pronto para vencer o seu primeiro derby em mais de dois anos.

O jogo foi muito bom. O Arsenal dominou grande parte do jogo, mas quem abriu o placar foi Erik Lamela. Porém, os Gunners não deixaram barato e viraram com gols de Ødegaard e Lacazette. Além da derrota, o Tottenham agora vê seu rival se aproximando na classificação.

Distribuição tática

Mikel Arteta levou um Arsenal para o Emirates Stadium em um 4-2-3-1 . Com Leno no gol, a defesa foi formada por David Luiz e Gabriel Magalhães na zaga e Tierney e Cedric Soares nas laterais. Na volância, Xhaka e Partey ajudavam na parte defensiva enquanto Saka, Ødegaard e Smith Rowe trabalhavam no setor criativo do meio-campo. Lá na frente, Lacazette aparecia como centro-avante.

José Mourinho também trouxe um Tottenham em um 4-2-3-1 para o derby. Com Lloris no gol, Sánchez e Alderweireld na zaga, Doherty e Reguillón nas laterais. Na volância, Ndombélé e Højbjerg ajudavam na defesa enquanto Bale, Lucas Moura e Son completavam o meio-campo. Na frente, Harry Kane.

Vitória com sabor especial

Derby é Derby. Quando tratamos de Arsenal e Tottenham então, a rivalidade ultrapassa os limites da região norte de Londres. Era o jogo que Arsenal precisa para provar que a fase é de crescimento. Nada melhor que provar isso em um derby contra seu melhor rival - afinal, o time não vencia um North London Derby desde 2018.

A primeira etapa já mostrava que o Arsenal estava com sangue nos olhos pra vencer o derby. Teve bola no travessão aos 14', Partey mandando pra fora aos 22', Lacazette perdendo chance aos 25'. Porém, quem abriu o placar não foram os donos da casa.

Erick Lamela teve que entrar no jogo aos 19, substituindo Son por conta de uma lesão na coxa. Aos 32, o argentino abriu o placar com um gol digno de Púskas: depois de jogada de Lucas Moura, o camisa 11 ajeitou o corpo e deu um chute de letra quase na entrada da área e marcado por dois adversários. A bola vai com efeito, rasteira, certeiramente no canto de Leno.

A reação do Arsenal, que estava melhor no jogo, veio aos 43. Em mais uma jogada pela esquerda, Smith Rowe cruzou rasteiro e a bola passou pela área até chegar em Ødegaard, que bateu de primeira.

Os números da primeira etapa explicam que, apesar do empate, o Arsenal jogava melhor e dominava a partida. Enquanto o time de José Mourinho acertou a única finalização que teve no gol de Bernd Leno, os Gunners também acertaram uma finalização no gol de Hugo Lloris. A diferença é que o time de Mikel Arteta chutou 10 vezes nos 45 minutos. Ou seja, o time da casa tentava, mas barrava na trave, no travessão ou na defesa do adversário.

O segundo tempo trouxe uma melhora dos visitantes. Enquanto isso, os donos da casa perderam o domínio, produzindo menos chances do que no primeiro tempo. Enquanto os Spurs acertaram dois dos cinco chutes no gol de Leno, os Gunners acertaram dois de três chutes no gol de Lloris.

Apesar da melhora dos rivais, o Arsenal conseguiu um pênalti aos 64' e Lacazette não perdeu a oportunidade para virar o placar. Aos 76', o Tottenham ainda perdeu Erick Lamela por conta do segundo cartão amarelo. Mesmo com um a menos, o Tottenham continuou levando perigo ao gol de Leno. Harry Kane até chegou a empatar o jogo aos 82, mas o impedimento foi marcado.

Vendo o jogo como um todo, o placar foi justo. O primeiro tempo do Arsenal foi muito melhor do que o do adversário e, apesar da melhora do time de José Mourinho no segundo tempo, os Gunners foram bem compactos na parte defensiva e não deixou o empate acontecer.

Classificação e próximos jogos

A classificação não muda, mas coloca um pouco mais de fogo no parquinho da Premier League. O Tottenham continua em sétimo, com 45 pontos, e o Arsenal continua em 10º. Porém, a distância para os dois rivais cai para quatro pontos.

A próxima rodada da Premier League começa no fim de semana, com o Arsenal visitando o West Ham no domingo (21). No mesmo dia, o Tottenham também entra em campo contra o Aston Villa, mas em jogo válido pela rodada 18.

Além dos jogos de domingo, os dois times entram em campo na quinta-feira (18) às 14h55 no horário de Brasília. Enquanto o Arsenal recebe o Olympiacos no Emirates Stadium, o Tottenham visita o Dynamo Zagreb. Lembrando que os dois times venceram os jogos de ida das oitavas de final da Uefa Europa League.