Gareth Bale revela plano após Eurocopa: "Voltar ao Real Madrid"

Convocado pela seleção do País de Gales, Gareth Bale falou com a imprensa na manhã desta quarta-feira (23) e revela seus planos para a próxima temporada. Emprestado ao Tottenham Hotspur, clube onde faz sua segunda passagem na carreira, o atacante quer retornar à Espanha e mostrar serviço em seu último ano de contrato com o Real Madrid.

Segundo o jogador de 31 anos, Bale não tem interesse em permanecer nos Spurs para a temporada 2021/22. Distante da zona de classificação para a UEFA Champions League, o galês falou sobre seu futuro à imprensa em coletiva.

"Meu plano é passar apenas uma temporada no Tottenham e depois de jogar a Eurocopa, voltar ao Real Madrid. É isso que tenho planejado, quero voltar, tenho mais um ano de contrato", disse Gareth Bale.

Problemas físicos

Apresentado de volta aos Spurs em setembro de 2020, Bale tem sofrido com sua parte física na temporada. Jogando apenas 12 partidas, onde apenas 21% das vezes foi titular, o atacante tem até bons números, como cinco gols e duas assistências. Apesar do bom rendimento estatístico, o galês já foi exposto por José Mourinho que afirmou não vê-lo na forma ideal para jogar uma partida completa.

Sexto colocado na Premier League, o Tottenham foi recentemente eliminado pelo Dínamo Zagreb na fase 16 avos da Europa League. Ao final de abril, sua equipe disputará o título da Carabao Cup contra o Manchester City, em Wembley. Com previsão de início em 11 de junho, a Eurocopa acontecerá durante um mês, período em que Bale ficará livre para retornar à Madrid.

Contratado em 2013 pelos Merengues, Bale soma 82 gols e 32 assistências pelo Real Madrid e é tetracampeão da Champions League, bicampeão espanhol, tricampeão da Supercopa, quatro vezes vencedor do Mundial Interclubes e campeão da Copa del Rey em seu antigo time.