Com reedição da última final, quartas de final da Champions League são sorteadas

Na manhã dessa sexta-feira, a Uefa sorteou os confrontos das quartas de final da Champions League.

Bayern de Munique e PSG se enfrentaram, na reedição da final da última temporada, Real Madrid enfrentará a equipe do Liverpool, que não faz uma grande temporada. O Porto enfrentará o Chelsea, e o Manchester City enfrentará o Borussia Dortmund, do cometa Håland.

Semifinais

Além do sorteio das quartas, o evento também decidiu o chaveamento para semifinais e a final. O vencedor entre City e Borussia enfrentará o ganhador da reedição da última final, Bayern ou PSG. Do outro lado do chaveamento, quem levar a melhor entre Real Madrid e Liverpool enfrentará o vencedor de Porto e Chelsea.

Para as quartas de final, o PSG contará com a volta do Neymar. O camisa 10 parisiense ficou de fora do confronto contra seu ex-clube, o Barcelona, devido a uma lesão na coxa esquerda.

Datas dos confrontos

Os confrontos de ida das quartas estão previstos para os dias 6 e 7 de abril, enquanto os de volta, serão no dia 13 e 14. Já as semifinais, acontecerão nos dias 27 e 28 de abril, os jogos de ida, e 4 e 5 de maio, os jogos de volta.

A final da Uefa Champions League, acontecerá no estádio Olímpico Atatürk, em Istambul. A disputa pelo título está marcada para o dia 29 de maio.