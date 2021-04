Turquia não toma conhecimento da Noruega e vence com sobras na Eliminatórias para Copa

Neste sábado (27), a Noruega foi derrotada por 3 a 0 para a Turquia, na La Rosaleda, pela segunda rodada da fase de grupos das Eliminatórias da Copa do Mundo 2022. Com gols de Ozan (2) e Çaglar, os turcos subiram para a vice-liderança do Grupo G com seis pontos, enquanto os noruegueses desceram para a terceira colocação com três pontos.

Estratégias

A Noruega de Ståle Solbakken entrou em campo no 4-4-2, com uma equipe armada para municiar os atacantes Erling Haaland e Alexander Sörloth, mas com respiro pelo lado esquerdo proporcionado pelo extremo-esquerdo, Mohamed Elyounoussi. Em fase defensiva, a seleção norueguesa tentou encontrar buracos na defesa turca com bola longa e troca rápida de passes para economizar tempo.

A Turquia de Şenol Güneş entrou em campo no 4-4-2, mas sem a bola armava a seleção no 4-1-4-1, com uma equipe compacta e marcando por encaixe, buscando passes entrelinhas com os meias Ozan e Çaglar, a fim de contra-atacar com qualidade e precisão dentro da área.

A partida

O primeiro tempo foi marcado por bons lances da seleção turca, por isso, aos 3 minutos, o contra-ataque armado pelo central Çaglar, que encontrou o centroavante Burak Yilmaz apto a distribuir para o médio Ozan finalizar no canto esquerdo de André Hansen.

Em meio ao bate e rebate, aos 28 minutos, após a cobrança de escanteio pelo lado direito, o zagueiro Soyuncu subiu mais alto que todo mundo, além de estar isolado dentro da área, e cabeceou firme para o fundo do gol.

Minutos antes e depois do segundo gol da Turquia, a equipe norueguesa encontrou bons lances, o primeiro deles aos 25 minutos, com uma sobra encontrada pelo centroavante Sörloth que finalizou em cheio explodindo a trave esquerda de Ugurcan Cakir. Aos 35 minutos, o ponta-esquerda Mohamed Elyounoussi, bagunçou a defesa turca e providenciou uma finalização perigosa para o gol de Hansen.

Na etapa final, o primeiro lance de perigo foi o terceiro e último gol da Turquia aos 13 minutos, com uma boa troca de passes entre o meia Hakan Calhanoglu e o centroavante Burak Yilmaz, pelo lado esquerdo.

No entanto, o camisa 10 precisou devolver para o médio Ozan, mas o que ninguém esperava, era de que o camisa 6 finalizaria com categoria de fora da área, acertando o ângulo esquerdo, onde a coruja dorme.

Na próxima terça-feira (30), a Noruega enfrenta o Montenegro, às 15h45, no Pod Goricom, enquanto a Turquia enfrenta a Letônia, no Atatürk.