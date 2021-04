Com mais de 300 jogos no Galatasaray, goleiro Fernando Muslera tem contrato renovado com equipe turca

O Galatasaray, da Turquia, confirmou a renovação do contrato do goleiro da uruguaio Fernando Muslera. Rumores do leste europeu afirmam que a prorrogação vale por mais três temporadas. A celebração será nesta terça-feira (16), às 8h30 (horário de Brasília), na Sala de Imprensa do estádio Türk Telekom.

Com o contrato terminando no final de junho, goleiro Fernando Muslera era alvo do Los Angeles FC, da Major League Soccer. Contudo, o jogador é nome de confiança do técnico Fatih Terim, que foi fundamental para a sua permanência.

Em dez anos no futebol turco, Muslera se consolidou como um ídolo do Galatasaray defendendo as cores vermelho e amarelo em mais de 300 partidas. Ele também ganhou cinco títulos do Campeonato Turco, quatro Copas da Turquia, além de cinco Supertaças.

Profesyonel Futbol A Takım Kaptanı Fernando Muslera'nın sözleşme yenileme imza töreni 16 Mart 2021 Salı günü saat 14.30'da Türk Telekom Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda yapılacaktır. pic.twitter.com/Ds0llUX8mW — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) March 15, 2021

Na última semana, em entrevista ao Tivibu Spor, o preparador de goleiros do Galatasaray e da Seleção Brasileira, Cláudio Taffarel, prestou homenagens ao uruguaio.

"É um grande jogador e um exemplo para os jovens. Um bom pai de família. Tem um carácter muito forte e é uma pessoa que procura sempre ajudar o seu clube. Por isso é o capitão."