Novo Lewandowski? Promessa do Liverpool, Matheusz Musialowski é chamado ao time de Klopp

Nesta semana, 12 jogadores do time juvenil do Liverpool tiveram a oportunidade de treinar com o plantel principal de Jürgen Klopp e dentre os destaques, Matheusz Musialowski (17) é quem mais chama atenção. Ostentando os números de 133 gols em 88 partidas antes de ingressar ao time inglês, o promissor polonês é a mais valiosa prata de Anfield Road.

O astro que iniciou sua trajetória ainda não profissional no modesto UKS SMS Łódź/POL, de acordo com o The Sun, foi convidado pelo Arsenal para se juntar à academia em Halen End. Seus agentes não convencidos, buscaram o Liverpool que abriu portas para o atacante que também joga de ala.

Após os 133 gols marcados em solo polonês, Musialowski que chegou em outubro de 2020 já tem grande marca nos Reds. Pelo time sub-18 são sete gols em 16 jogos e há uma semana o jovem treina no CT AXA, junto de Alisson, Fabinho, Milner, Keita, Oxlade-Chamberlain e outros jogadores que estão de fora dos compromissos de seleção internacional.