Diogo Jota marca e Liverpool volta a vencer na Premier League

O Liverpool finalmente quebrou o seu jejum de vitórias na Premier League e derrotou o Wolves, no Molineaux Stadium, nesta segunda-feira (15), pela 28ª rodada da competição. Único gol da partida foi marcado por Diogo Jota, que está de volta a equipe, após se recuperar de uma lesão.

Lei do ex

O primeiro tempo do jogo foi bem equilibrado mas sem muitas chances de gos, foram apenas cinco finalizações do Liverpool contra quatro para o Wolves.

Se o jogo apresentava-se como um confronto parelho entre Wolverhampton e Liverpool, os acréscimos foram decisivos. Aos 47 minutos, quando o intervalo estava bem próximo, Mané encontrou Diogo Jota, que marcou para os Reds contra o seu ex-clube.

Em choque de cabeça,, Rui Patrício preocupa!

Atrás do placar, a equipe de Nuno Espírito Santo tentou alternar a sua situação no segundo tempo. O time do Wolves foi ao ataque, e mostrou-se melhor que o Liverpool, que mais uma vez se mostrou instável, em determinado momento, mas não foi eficaz para empatar.

Contra um Wolves com sede pelo ataque, os Reds mais uma vez não foram bem em grande parte da segunda etapa.

Apenas perto do fim que o Liverpool conseguiu oferecer chances de perigo para aumentar o placar, mas parava nas boas defesas de Rui Patrício.

Nos minutos finais, depois de gol anulado de Salah, um lance envolvendo Coady e Rui Patrício preocupou a todos no estádio. O goleiro sofreu um choque na cabeça e acabou tendo que ser retirado do local. Partida ficou parada por mais de dez minutos.

Como fica?

Com a vitória, o Liverpool subiu para o sexto lugar, com 46 pontos. Os Wolves ocupam o 13º lugar, com 35 pontos e na próxima rodada enfrentam o West Ham, no dia 3 de abril, às 11h, pela 30ª rodada do Inglês. O Liverpool entra em campo e terá o Arsenal como adversário no mesmo dia, às 11h.