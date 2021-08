Union Berlin empata com KuPS e se classifica à fase de grupos da Conference League

Chegou a hora da decisão da fase eliminatória da Uefa Europa Conference League. A tarde desta quinta-feira (19) foi reservada para os confrontos de volta dos playoffs. Na capital alemã, o Union Berlin enfrentou o KuPS no Olympiastadion. O jogo foi bem diferente da semana passada, onde os alemães golearam por 4 a 0, e o confronto terminou empatado em 0 a 0.

Mesmo antes de começar a partida, já tiveram protestos por parte da torcida da casa. Isso aconteceu porque a verdadeira casa do Union Berlin, o An Der Alten Försterei, não atendeu aos requisitos pedidos para competições da Uefa e por isso o jogo aconteceu no estádio de seu rival, o Hertha Berlin.

Falando sobre o jogo em si, os números mostram que não foi por falta de tentativa que o jogo terminou empatado. Do lado alemão, foram 19 finalizações. Porém apenas oito delas foram em direção ao gol. Além de duas que a defesa afastou, nove foram direto pra fora. Aos 20 minutos da primeira etapa Awoniyi até voltou a marcar, mas o bandeira já assinalava sua posição irregular antes do jogador partir pra comemoração.

Já do lado finlandês, foram nove finalizações, com três acertando o alvo, três que a defesa afastou e três indo direto pra casa. O time não trouxe tanto perigo para o gol de Luthe.

Mesmo não saindo do 0 a 0, os donos da casa saíram do Estádio Olímpico de Berlim com a vaga na fase de grupos. Com a vitória por 4 a 0 fora de casa na última semana, os alemães ficam no pote 3 do sorteio da fase de grupos da Conference League, que acontece nesta sexta-feira (27).

Próximos jogos

Ambas equipes voltam a entrar em campo por suas respectivas competições nacionais no próximo domingo (29). Às 10h30, o Union Berlin enfrenta o Borussia Mönchengladbach no An Der Alten Försterei, em Berlim/ALE, pela Bundesliga. Logo depois, às 12h30, o KuPS visita o HJK no Helsinki Football Stadium, em Helsinque/FIN, pela Mestaruussarja, o Campeonato Finlandês.