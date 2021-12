Haaland marca duas vezes em vitória tranquila do Dortmund sobre Greuther Fürth

O Borussia Dortmund "disparou" na vice-liderança da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2021-22. Nesta quarta-feira (15), a equipe recebeu o Greuther Furth no Westfalenstadion e venceu por 3 a 0, em jogo válido pela 16ª rodada do campeonato.

No 4-2-3-1 de Marco Rose, o BVB levou vantagem em todas as estatísticas da partida: 68% da posse de bola e doze finalizações totais (contra oito dos adversários) - sendo cinco certas. No 4-3-3 de Stefan Leitl, o SpVgg Greuther Furth acertou uma única finalização.

Sem dificuldades

Logo aos 21 minutos, o Borussia Dortmund abriu o placar no Westfalenstadion: Erling Braut Haaland serviu Thorgan Hazard no lado esquerdo e e ele chutou no canto esquerdo. O tento, porém, foi anulado por impedimento na hora da assistência. Aos 31, Julian Brandt cruzou da direita e Maximilian Bauer tentou cortar. Muitos jogadores dos Borussen reclamaram de mão na bola, mas o árbitro, á priori, nada marcou. Após revisão do VAR, a penalidade máxima foi marcada. Na cobrança, Haaland cobrou na esquerda, deslocou Sascha Burchert e abriu o placar.

Aos 36, Mats Hummels acionou Haaland no comando do ataque e ele finalizou no canto esquerdo, mas o tento dos Schwarzgelben foi negado após grande defesa do arqueiro dos Kleeblatter. Aos dezoito da segunda etapa, Jamie Leweling recebeu cruzamento de Paul Seguin no lado direito e finalizou, mas chutou à esquerda da meta defendida por SVGF.

Aos 37, Brandt cobrou falta da direita e encontrou Haaland na área; o centroavante finalizou alto e venceu a meta dos visitantes, em gol confirmado após revisão do VAR. Aos 44, o terceiro dos mandantes: Brandt cruzou da esquerda e Donyell Malen finalizou no canto esquerdo para encerrar a contagem.

Próximos jogos

Na 17ª rodada (e última do primeiro turno) da Bundesliga (Campeonato Alemão) 2021-22, o Borussia Dortmund viaja para enfrentar o Hertha Berlin no próximo sábado (18), às 14h30 (Horário de Brasília), mesmo dia em que o Greuther Furth recebe o Augsburg às 11h30.