Lille vence Auxerre e se classifica na Copa da França

Mais jogos deram sequência à Copa da França neste sábado (18). Destaque para a vitória do Lille sobre o Auxerre, por 3 a 1, no Stade Pierre-Mauroy. Mais tarde, o Rennes bateu o Lorient, por 1 a 0, no Roazhon Park. Com os resultados, Lille e Rennes avançaram na competição.

Lille 3-1 Auxerre

O Lille abriu o placar aos 21’ do primeiro tempo, com Angel Gomes. O jogador recebeu o passe e mandou a bola para o fundo das redes. Não demorou muito e, aos 33’, os Dogues chegaram ao segundo gol, com Jonathan David. Assim, Burak Yilmaz tocou para o companheiro, que completou para ampliar a partida. E aos 39’ foi a vez de Zeki Çelik deixar o seu, após receber o passe de Amadou Onana.

Aos três da segunda etapa, o Auxerre descontou com Rémy Dugimont. Paul Joly cobrou escanteio e o jogador chegou para mandar a bola para o gol. Já o Lille tentou o quarto aos nove com Yilmaz, que parou no goleiro Théo de Percin. Posteriormente, aos 27’, o Auxerre avançou com Aly Ndom, que chutou, mas a zaga adversária fez o corte. E aos 42’, Gauthier Hein tentou e o goleiro Ivo Grbic fez boa defesa.

Rennes 1-0 Lorient

O gol do Rennes veio aos 21’ do primeiro tempo, com Warmed Omari. Após cobrança de escanteio de Jonas Martin, o jogador completou para o fundo das redes. Enquanto o Lorient tentou o empate aos 39’, com Adrian Grbic, que recebeu o passe de Thomas Monconduit. Mas o goleiro Alfred Gomis fez a defesa.

Na segunda etapa, o Rennes tentou o segundo, aos 10’, com Flavien Tait, após assistência de Gaëtan Laborde. Mas o goleiro Matthieu Dreyer salvou. Bem como na tentativa de Hamari Traoré, aos 18’. Já o Lorient tentou novamente aos 35’, quando Terem Moffi deixou para Dango Outtara finalizar e mandar pela linha de fundo.