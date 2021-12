Liverpool vira, mas Tottenham arranca empate na Premier League

Tottenham e Liverpool empataram, em 2 a 2, neste domingo (19), no Tottenham Hotspur Stadium. O duelo foi válido pela 18ª rodada da Premier League. Assim, os donos da casa saíram na frente com Harry Kane. Enquanto os Reds viraram com Diogo Jota e Andrew Robertson. Son Heung-min garantiu o empate.

Tottenham sai na frente e Liverpool empate

O Liverpool começou no ataque e assustou nos dois primeiros minutos, com Robertson, que cabeceou para fora, e com Milner, que parou no goleiro Lloris. Mas foi o Tottenham que saiu na frente, com Harry Kane. Assim, aos 12’, Ndombélé tocou para o atacante, que avançou e mandou a bola para o fundo das redes. Inclusive, nos minutos seguintes, os donos da casa tiveram duas boas chances de ampliar, ambas com Son Heung-min, que desperdiçou.

Aos 23’, os Reds chegaram com Mané, mas Sánchez fez o corte. E na sobra, Keitá chutou e Lloris mandou para escanteio. Aos 34’, o Liverpool empatou, com Diogo Jota. Mané recebeu o lançamento e cruzou. Davies não conseguiu cortar e Robertson cruzou para o atacante deixar tudo igual. E aos 42’, a equipe quase virou em chute de primeira de Arnold. Mas Lloris salvou. Enquanto a última chance do primeiro tempo foi para o Tottenham, mas Kane mandou para fora.

Liverpool vira, mas Tottenham busca a igualdade

O Liverpool tentou aos dois minutos, com Jota, de cabeça, e a bola passou perto. Enquanto que o Tottenham chegou aos nove. Dele Alli tocou para Kane, que chutou. Mas Alisson salvou. E no minuto seguinte, o jogador tentou de novo e acabou mandando por cima do gol. Aos 23’, os Reds viraram, com Robertson. Após tentativa de Salah, o goleiro Lloris fez a defesa. Na sequência, Arnold cruzou para o lateral cabecear para o fundo das redes.

No entanto, a vantagem durou pouco tempo. Já que, aos 29’, o Tottenham empatou, com Son. Após lançamento, o atacante dominou e avançou. Alisson até tentou tirar, mas a bola ficou com o jogador, que deixou tudo igual novamente. Aos 32’, o Liverpool ficou com um a menos. Já que, após análise do VAR, Robertson foi expulso após falta dura em Emerson Royal. Em vantagem numérica, aos 47’, Son bateu rasteiro e Alisson ficou com a bola.

E agora?

Com o resultado, o Liverpool chegou aos 41 pontos. Assim segue em segundo lugarna Premier League. Mas viu o líder, Manchester City, abrir três pontos de distância. Já o Tottenham é o sétimo colocado, com 26 pontos.