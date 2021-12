Wolverhampton vence e confirma péssima fase do Brighton na Premier League

Grande surpresa do início da Premier League 2021-22, o Brighton segue caindo vertiginosamente no certame. Nesta quarta-feira (15), a equipe recebeu o Wolverhampton no Falmer Stadium e perdeu por 1 a 0, em peleja válida pela 17ª rodada do certame. Agora, são onze jogos sem vitória no certame - e doze contabilizadas todas as competições.

No 4-3-3 de Graham Potter, o Brighton & Hove Albion FC teve mais posse de bola (58%) e chutes certos em direção ao gol (doze a oito) que o adversário. No 3-4-3 de Bruno Lage, o Wolverhampton Wanderers FC acertou mais finalizações: cinco a dois.

Queda livre

A primeira boa chance da partida aconteceu apenas aos 40 minutos, favorecendo o Wolverhampton ante o Brighton & Hove Albion: Nelson Semedo desceu pela direita e cruzou a bola na área, mas Hee-Chan Hwang não conseguiu aproveitar. O tento do Wolves, entretanto, saiu aos 46: Ruben Neves serviu Romain Saiss na esquerda, e ele mandou um balaço no lado esquerdo.

Aos 48, o BHAFC quase empatou: aproveitando rebote, Tariq Lamptey finalizou alto demais. Com três minutos do segundo tempo, Max Kilman desceu pela direita a cionou Francisco Trincão, que chutou no travessão dos Wanderers. Aos nove, Fernando Marçal cruzou da esquerda e Saiss finalizou à esquerda, perdendo boa chance de dobrar a vantagem ante os Seagulls.

Próximos jogos

Na 18ª rodada (a penúltima do returno) da Premier League (Campeonato Inglês) 2021-22, o Albion viaja para enfrentar o Manchester United no próximo sábado (18), às 09h30 (Horário de Brasília), um dia antes do WWFC receber o Chelsea às 11h.