Manchester City goleia Newcastle em St. James' Park e segue na liderança

Acostumado a dominar os adversários, o Manchester City, mais uma vez, venceu com tranquilidade na Premier League 2021-22. Neste domingo (19), jogando em St. James' Park, a equipe visitou o Newcastle United e goleou: 4 a 0.

No 4-2-3-1 de Pep Guardiola, o Manchester City dominou todas as estatísticas da partida: 72% da posse de bola e 18 finalizações (contra cinco dos adversários) - sendo sete certas. No 4-5-1 de Eddie Howe, o Newcastle acertou uma única finalização em direção ao gol.

Tranquilidade fora de casa

Logo aos cinco minutos, os visitantes abriram o placar: João Cancelo cruzou da direita e Rúben Dias cabeceou no meio da área, se aproveitando da falha defensiva dos mandantes, para começar a construir a goleada.

Aos 27, o segundo do Manchester City: Riyad Mahrez acionou Cancelo, que mandou um chutaço de fora da área para dobrar a vantagem.

Aos 46, Kevin de Bruyne acionou Gabriel Jesus no comando do ataque e o brasileiro dos Citizens chutou no canto direito, com muito perigo à meta defendida por Martin Dúbravka. Com nove minutos da segunda etapa, novo confronto entre o goleiro eslovaco e o atacante do Cirty: Gabriel Jesus escorou cruzamento de Oleksandr Zinchenko da esquerda e o arqueiro dos Magpies, mais uma vez, defendeu bem.

Com treze, Raheem Sterling fez bela jogada individual pelo lado esquerdo e chutou cruzado para mais uma grande defesa de Dúbravka. Aos 28, Mahrez recebeu de Zinchenko no lado esquerdo e finalizou para ampliar a contagem do City após revisão do VAR. A primeira boa chance do Newcastle veio apenas aos 36 minutos: Ryan Fraser cruzou da esquerda e Callum Wilson cabeceou forte, mas Ederson fez grande defesa. Por fim, aos 41, Gabriel Jesus desceu pela esquerda e ele acionou Sterling na pequena área para transformar o placar clássico em goleada.

Próximos jogos

Na 19ª rodada do Campeonato Inglês 2021-22, o Newcastle recebe o Manchester United na segunda-feira (27), às 17h (horário de Brasília), um dia depois do Manchester City receber o Leicester às 12h.