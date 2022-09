Muralha marca em vitória do Al Riyadh, dança em comemoração e exalta alegria do futebol brasileiro

Com ótimo histórico na Arábia Saudita,, o meia Muralha, em alta no Al Riyadh, marcou novamente com a camisa do clube na vitória sobre o Najran por 3 a 2, fora de casa, e fez uma homenagem ao atacante Vinicius Júnior, hoje no Real Madrid. Com a famosa dancinha do craque madrilenho, Muralha ficou muito feliz por ter marcado.

“Estou muito feliz por ter marcado esse importante gol em um jogo muito difícil e por ter feito essa homenagem ao Vinicius. É uma forma de mostrar nossa força em relação ao que ainda acontece no nosso futebol de negativo. O futebol brasileiro sempre foi isso: alegria. Não vamos deixar isso morrer nunca", disse.

O jogador falou, também, sobre o desejo do elenco fazer um grande ano.

“Queremos fazer um grande ano, mas vamos pensar passo a passo, jogo a jogo. Temos que ter intensidade máxima em todos os treinos e jogos para alcançarmos nossas metas este ano”, falou.