Fabrício fala sobre desempenho no Hajer Club e mira evolução na sequência da temporada

O zagueiro Fabrício, ex-Vitória, Paraná, Cruzeiro, Palmeiras, Fluminense e Flamengo, titular do Hajer Club,, da Arábia Saudita,, espera o crescimento do elenco nestas próximas partidas da temporada. Segundo o defensor, o grupo tem condições de fazer uma sequência positiva na época.

“O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado e vem buscando essa evolução. A gente precisa manter esse ritmo forte para melhorarmos nosso desempenho em campo na temporada. Estamos focados nisso”, disse.

Ainda de acordo com o defensor, seu objetivo é buscar ótimos números este ano.

“Estou muito feliz no Hajer e no futebol árabe. Espero que a minha passagem aqui seja de grandes conquistas e bons jogos. Tenho trabalhado muito para que as coisas saiam como estou planejando”, afirmou.