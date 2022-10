Bayern de Munique bate desmobilizado Barcelona e mantém 100% na Champions

O Bayern de Munique mostrou eficiência para vencer, novamente, o Barcelona, por 3 a 0, no Camp Nou, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions League. Os Bávaros aumentaram a invencibilidade de oito anos sobre os Culés, além de chegar há 34 jogos sem perder na fase de grupos, com 30 vitórias e três empates.

Precisão bávara

Mesmo estando eliminado da principal competição do velho continente, os Culés mostraram disposição, pressionando e , em certos momentos, ficando apenas com dois defensores. Porém, do outro lado, os Bávaros estavam ligados, na espreita para dar o bote. Quase conseguiu quando Koundé errou na frente de Mané, na entrada da área, mas se recuperou e recuou para Ter Stegen. O goleiro foi obrigado a mandar para lateral. O jogo passou a ficar disputado no meio-campo, com ambos os times retomando a posse de bola, mas sem ameaçar os goleiros. E, em grande visão, Gnabry fez grande lançamento no campo defensivo para Mané. O camisa 17 ganhou de Bellerín e tocou na saída de Ter Stegen. Choupo-Moting até tentou ampliar dentro da área, teve tempo para ajeitar e bater rasteiro. O chute saiu fraco e a bola saiu à direita do gol.

O Barça tinha mais intensidade, posse de bola e tentava chegar ao ataque, mas não conseguia mostrar efetividade. Tentou pressionar e não deu nenhuma finalização. Dembélé buscou a jogada individual, puxou para o meio e acionou Pedri dentro da área. Mazraoui se antecipou para fazer a interceptação do passe. Já o Bayern era decisivo quando chegava à meta adversária. Gnabry abriu com Choupo-Moting, que invadiu a área e chutou cruzado para fazer o seu quinto tento em quatro jogos. O Gigante da Baviera era paciente e preciso. Por pouco, não ampliou com Musiala. Ele arrematou em cima de Bellerín. A bola voltou para o jovem, que aproveitou rebote. Ter Stegen salvou em cima da linha. O que seria uma luz nos minutos finais, acabou sendo um banho de água fria e muita reclamação dos mandantes. Lewandowski foi derrubado por De Ligt, o árbitro marcou pênalti, mas mudou de decisão depois de revisar o lance e deu bola ao chão.

Foto: Divulgação/Uefa

Gol anulado e tempo para mais um

Devido ao cartão amarelo, Julian Nagelsmann tirou Goretzka e optou pela entrada de Sabitzer. Nada que mudasse o panorama do jogo. O time blaugrana insistia. Dembélé armou contra-ataque, enfiou Lewandowski na área, mas Mazraoui chegou antes para fazer o corte. Nada funcionava. A primeira finalização veio com Busquets, aos 52, de fora da área, mas acabou isolando. Enquanto isso, o Gigante da Baviera mostrava precisão, e encontrava o caminho para chegar ao gol: lançamentos.

Desta vez, por centímetros, não conseguiu balançar as redes. Kimmich lançou Gnabry na área. O meia dominou e acertou o canto na maior categoria, mas estava impedido. Com o placar definido, o jogo foi ficando mais calmo, com o Barça tentando diminuir o prejuízo, mas seguia com a falta de pontaria. Ulreich não precisou sujar o uniforme em nenhum momento. Nos acréscimos, Mané finalizou de primeira e Ter Stegen salvou com a ponta dos dedos. Após cobrança de escanteio, Gnabry não pegou em cheio, Pavard aproveitou e, por trás da marcação, fechou a conta no último lance.

Retrospecto

Bayern possui ótimo retrospecto contra o Barça, marcando 20 gols, entre eles aquela goleada no Camp Nou, e sofreu apenas quatro

2022-23: Barça 0-2 Bayern

2022-23: Bayern 2-0 Barça

2021-22: Bayern 3-0 Barça

2021-22: Barça 0-3 Bayern

2019-20: Barça 2-8 Bayern

2014-15: Bayern 3-2 Barça

Situação

Líder do grupo C, o Bayern de Munique cravou sua vaga às oitavas de final da Champions League, com 15 pontos. Eliminado com duas rodadas de antecedência, o Barcelona é o terceiro colocado, tendo os mesmos quatro pontos, mas garantiu vaga na Europa League.

Última rodada

Os Bávaros irão medir forças contra a Internazionale, na próxima terça-feira (1º), na Allianz Arena, às 17h (de Brasília), enquanto os Culés, no mesmo dia e horário, visitam o Viktoria Plzen, na Doosan Arena.