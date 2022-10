Benfica vê vantagem diminuir, mas bate Juventus e carimba vaga na fase mata-mata da UCL

Nesta terça-feira (25), o Benfica venceu a Juventus por 4 a 3, no Estádio da Luz, em partida válida pela 5ª rodada da fase de grupos da UEFA Champions League. A partida cheia de gols, confirmou a classificação dos portugueses antecipadamente às oitavas de finais, e a eliminação dos italianos, que agora brigará por uma vaga na Europa League.



Show português!

O Benfica foi dominante nos dez primeiros minutos de partida, porém, a equipe portuguesa não conseguia finalizar suas oportunidades. Aos 12, saiu a primeira chance real de gol do jogo, após Bonucci errar na saída de bola, Enzo Fernández aproveitou, entrou na área e chutou, mas a finalização do camisa 13 acabou indo fraca e sem direção.

Poucos minutos depois, os portugueses conseguiram abrir o placar com gol de António Silva, que após cobrança de escanteio curta de João Mário para Enzo Fernández, o meio-campista cruzou na cabeça do zagueiro, que testou firme pro fundo das redes.

Não demorou muito para os italianos empatarem, e aos 21, Vlahovic marcou após lance confuso dentro da área. Essa foi a primeira finalização da Juve no jogo. Mas a felicidade dos bianconeros durou pouco e cinco minuto depois o Benfica já estava novamente na frente do placar, após Cuadrado colocar a mão na bola dentro da área e o arbitro marcar pênalti. João Mário foi para cobrança e fez, bola para um lado goleiro pro outo.

Os benfiquistas eram superiores no jogo e faziam uma partida sólida, sem dar muitas chances ao seu adversário. E antes da primeira etapa acabar, Rafa Silva que já vinha fazendo uma ótima partida, deixou o dele. Inclusive, foi um golaço de letra do meio-campista português.

Foto: divulgação / UEFA

Reagiu, mas não deu…

A segunda etapa começou do mesmo jeito em que a primeira terminou, com o time da casa pressionando. E logo aos cinco minutos, Rafa Silva foi acionado dentro da área, ele tocou com a canhota por cima de Szczesny, e marcou outro golaço, seu segundo na partida e o quarto do Benfica, abrindo um 4 a 1 de vantagem.

Precisando da vitória para tentar a classificação na Champions, o técnico Massimiliano Allegri fez todas as suas alterações possíveis até os 20 minutos da segunda etapa, e foram com elas que o time italiano começou a reagir.

E foi em uma joga de Iling-Júnior para Milik, em que o centroavante girou e bateu no canto de Vlachodimos, para diminuir o placar para os italianos e manter viva à esperança.

Dois minutos após, Iling-Júnior novamente fez uma linda jogada pela esquerda, levantou a bola na área, Soulè chutou e Vlachodimos defendeu. Porém, a bola ficou viva na área, a defesa benfiquista não afastou e Kean diminui a diferença, deixando um 4 a 3 no placar.

Os visitantes melhoraram e tentaram reverter o placar no segundo tempo, mas já era tarde. Com isso, o jogo se encerrou com mais uma derrota da Juventus e a desclassificação matemática dos italianos da UEFA Champions League. Diferente do seu adversário, com este resultado o Benfica conseguiu a classificação antecipada para felicidade de seus torcedores que fizeram uma linda festa no Estádio da Luz.

Como os times ficam?

Com esta vitória, o Benfica confirma a classificação às oitavas de final. Com 11 pontos marcados, os portugueses lutaram na última rodada com o PSG, a liderança do grupo (os franceses tem os mesmos onze pontos, mas ficam em primeiro por conta do saldo de gols). Já à Juventus conhece sua quarta derrota nesta edição de Champions e está na terceira colocação, a Velha Senhora já está eliminada da competição e brigará por uma vaga na UEFA Europa League na última rodada.

Próximos jogos

O Benfica receberá o Chaves, no sábado (29), às 14h, pela Liga Portuguesa (competição aonde os benfiquistas também estão invictos). A Juventus jogará no mesmo dia, mas às 13h, pela Série A, fora de casa contra o Lecce.

Pela UEFA Champions League, as equipes voltam a jogar no dia 2 de novembro. O Benfica joga fora de casa contra o Maccabi Haifa, e a Juventus recebe o PSG.