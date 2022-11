"É uma desilusão brutal", admite Hansi Flick após derrota da Alemanha na estreia da Copa

A Alemanha teve uma estreia muito complicada na Copa do Mundo. Nesta quarta-feira (23), os tetracampeões mundiais foram derrotados pelo Japão de virada por 2 a 1 na primeira rodada do grupo E. Em um jogo de erros na defesa, a equipe alemã até saiu na frente com gol de pênalti marcado por Gundogan, mas, no segundo tempo, perderam oportunidades e viram os rivais virarem o placar.

Após o jogo, o treinador alemão Hansi Flick se mostrou muito decepcionado com o resultado. Ele destacou que o time terminou a partida com maior posse de bola e lamentou as chances desperdiçadas que foi vital para saírem de campo derrotados. O goleiro Gonda foi um dos melhores do jogo e fez três defesas no mesmo lance, na metade do segundo tempo, quando o placar ainda estava 1 a 0 para a Alemanha.

"É uma desilusão brutal para nós. Tivemos 78 de posse de bola na primeira parte e na segunda várias oportunidades de golo que não aproveitámos. O Japão foi claramente melhor a nível de eficácia", afirmou o técnico.

Erros individuais

O comandante alemão também falou sobre as falhas defensivas no confronto. Segundo Flick, ele já sabia que o Japão jogava com velocidade do ataque para a defesa e que promete melhorar esse quesito e evitar que esses erros aconteça nos jogos seguintes, já que qualquer derrota pode confirmar a eliminação precoce no mundial.

"Cometemos alguns erros individuais que não se podem repetir, teremos de os analisar e preparar o jogo com a Espanha da melhor forma. Sabíamos que o Japão passa muito rapidamente do momento defensivo para o ofensivo e foi isso que mostraram hoje", completou.

Sequência

Agora a Alemanha terá um confronto decisivo na Copa do Mundo, no próximo domingo (27), às 16h. Os alemães encaram a Espanha e, se perderam novamente, podem repetir 2018 e cair já na fase de grupos.