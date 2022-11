Tetracampeã mundial, Alemanha estreia contra o Japão na Copa do Mundo

A Copa do Mundo segue pegando fogo! E nessa quarta-feira (23), às 10h, horário de Brasília, se enfrentam no estádio Internacional de Khalifa, Alemanha e Japão. É o primeiro jogo das duas seleções que estão non Grupo E da Copa, ao lado de Espanha e Costa Rica,, que se enfrentam amanhã às 13h.

A tetracampeã Alemanha tenta empatar com o Brasil no número de títulos da Copa do Mundo. O Japão está atrás de um feito inédito.

A VAVEL Brasil, como tem feito em toda a Copa, acompanha todos os lances dessa partida em tempo real, com a cobertura pré e pós jogo.

Sem vexame dessa vez. Foco é o penta

Depois do tetracampeonato do mundo em 2014 no Brasil, com direito à goleada de 7 a 1 sobre os anfitriões, a Alemanha esqueceu de calçar as sandalhas da humildade na última Copa e caiu na primeira fase, repetindo o vexame dos últimos campeões mundiais, Itália e Espanha.

Após perder o primeiro jogo de 1 a 0 para o México, os alemães se recuperaram e bateram a Suécia na rodada seguinte por 2 a 1. Porém, na última rodada, uma derrota por 2 a 0 para a Coreia do Sul dizimou as chances alemães do pentacampeonato.

Agora é bola pra frente. Depois de uma grande reformulação na seleção, com direito a troca de treinador, os alemães vêm prontos para tentarem fazer história nessa Copa e empatar com o Brasil em número de títulos. Para isso, vai ter que deixar para trás um grupo chato, com Espanha, Japão e Costa Rica.

O zagueiro Niklas Sule falou sobre a eliminação precoce na última copa:

"Não é um trauma. O futebol é muito acelerado, então você não tem muito tempo para falar sobre sucessos e fracassos. Ninguém que estava lá na época se lembra dos jogos contra o México ou a Coreia do Sul. É uma Copa do Mundo, então nenhuma motivação especial é necessária", disse o jogador do Borussia Dortmund.

Desfalques da Alemanha

O atacante Leroy Sané, com um desconforto no joelho, está fora da partida.

Provável escalação da Alemanha

Neuer; Klostermann, Süle, Rudiger e Raum; Kimmich, Gundogan e Brandt , Müller, Gnabry e Havertz.

Um passo a mais

Na mente dos mais jovens, o Japão é um experiente em Copas do Mundo. Mas não é bem assim. A primeira participação dos japoneses na maior competição de futebol do planeta aconteceu em 1998, na França, quando caíram na primeira fase. Depois disso, no entanto, o Japão disputou todas as Copas do Mundo, caindo mais duas vezes na primeira fase e chegando em três ocasiões nas oitavas de finais.

Em 2010 foi quase. A seleção foi eliminada na disputa de pênaltis pelo Paraguai. Em 2018, mais uma vez os samurais bateram na trave. Depois de abrir 2 a 0, os japoneses acabaram toando a virada para a Bélgica e saíram derrotados por 3 a 2.

Agora, quem sabe o Japão não consegue fazer história e avançar às quartas de finais? Ou quem sabe chegar ainda mais longe? Isso só será possível se, primeiro, a seleção conseguir se classificar no difícil Grupo E, com as campeãs Espanha e Alemanha, além da Costa Rica, que fez grande campanha na Copa do Brasil de 2014.

Um fato curioso que aconteceu essa semana foi a declaração do zagueiro Tomiyasu, que disse que sua equipe teria que tomar cuidado com o meia Thiago Alcântara. No entanto, o meio-campista do Liverpool não foi convocado para a Copa do Mundo. Depois de se desculpar, Tomiyasu disse que não tem acompanhado muito as notícias e jogos da Seleção da Espanha.

Desfalques do Japão

O Japão não possui desfalques confirmados para a estreia da Copa do Mundo.

Provável escalação japonesa

Gonda; Sakai, Yoshida, Tomiyasu e Nagatomo; Endo, Tanaka, Morita e Minamino; Asano e Junya.