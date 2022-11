Rigobert Song admite decepção com derrota de Camarões, mas destaca: "Tudo ainda é possível"

Após a derrota do Camarões contra Suíça por 1 a 0, no jogo de abertura do grupo G da Copa do Mundo, Rigobert Song, técnico camaronês, destacou que o futebol é decidido em detalhes e ainda falou da importância de manter o foco para os próximos jogos.

“É um sentimento de decepção. Deveríamos ter feito melhor. Queríamos mais, mas você sabe, o futebol de alto nível é decidido nos detalhes. Relaxamos e sofremos gol. A Suíça é uma seleção jovem, mas pratica futebol de alto nível. Nesta fase, os resultados são importantes e nos colocamos em uma situação em que todos os próximos jogos serão decisivos.”

Camarões foi melhor na primeira etapa da partida, criou boas chances, mas não converteu. O treinador falou sobre a partida e como o resultado pode ser mudado por um detalhe. No caso dos Leões, um capricho a mais no último toque.

“Em termos de jogo, tentamos criar, tivemos oportunidades que não conseguimos concretizar, é o futebol. Mas sabemos que tudo é ainda possível. Quero felicitar os jogadores, mas fazê-los compreender o que é o futebol de alto nível. Os detalhes são o mais importante, temos de nos manter concentrados do princípio ao fim”.

Passado como inspiração

Lembrando da maior zebra da história da Copa do Mundo e um dos maiores feitos de Camarões, Song falou da vitória dos Leões sobre a Argentina por 1 a 0 na Copa de 1990, ano em que a Albiceleste foi vice-campeã do Mundial. Diante disso, ele acredita que tudo é possível apesar do placar de hoje.

“Em 1990, Camarões venceu a Argentina, mas foi a Argentina quem jogou a final, então tudo é possível. Não é porque perdemos que não há mais esperança, ainda acreditamos nela. Eu acredito nisso, porque sou um competidor.”

No meio na etapa final, Rigobert Song tirou os atacantes Choupo-Moting e Toko Ekambi, para a entrada de Aboubakar e N'Koudou, também atacantes e falou o porquê das alterações, levando em consideração que o plantel em 26 jogadores

“Maxim e Toko trouxeram muito e em algum momento teríamos que mudar porque ainda temos outros jogos para jogar. Temos que cuidar deles e depois deixar os outros jogarem também porque temos um plantel de 26 jogadores.”

Camarões retorna aos gramados na segunda-feira (28), contra a Sérvia, às 7h, no Al Janoub Stadium.