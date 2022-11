Uruguai para na trave e fica no empate com Coreia do Sul pelo grupo H

Não foi uma das partidas mais emocionante dessa Copa do Mundo. Uruguai e Coreia do Sul empataram em 0 a 0 nesta quinta-feira (24) e deixaram o grupo H em aberto, ainda dependendo do resultado de Portugal. As oportunidades foram quase escassas, apenas chutes de longe, mesmo assim os uruguaios foram mais perigosos com duas bolas na trave, porém não conseguiram colocar a bola dentro do gol.

Godín carimba a trave, mas o placar não se altera.

O jogo começou bem estudado com as duas equipes tendo precaução antes de investir no ataque. No lado uruguaio, pouca criatividade e dificuldade de acionar seus atacantes, principalmente o Darwin Núñez, já os coreanos, o Son jogava sozinho e com isso era complicado de infiltrar na defesa.

Apenas por volta dos 20 minutos que a partida ficou movimentada e tivemos chances de ambos os lados. Primeiramente com a seleção uruguaia em que o Darwin Núñez tentou aproveitar o cruzamento, mas chegou muito tarde e sozinho conseguiu furar a bola, entretanto na conclusão mais perigosa, os coreanos desperdiçaram. Em bola rasteira na área, Hwang de frente para a meta, mandou para a arquibancada, perdendo uma chance de ouro.

Na parte derradeira do primeiro tempo a Celeste tomou conta das ações e ainda colocou na trave. Em bola alçada na área após o escanteio, o zagueiro Godín subiu mais que todo mundo e de cabeça, carimbou o poste esquerdo. Porém foi a última oportunidade e terminou mesmo tudo zerado.

Em segundo tempo fraco, Darwin Núñez para no poste e marcador não sai do zero

O segundo tempo iniciou como no primeiro, os dois times procurando furar o bloqueio, mas sem sucesso e criação de jogadas. Apenas um lance perigoso em uma infiltração de Darwin Núñez em que ele na linha de fundo tentou tocar na pequena área e o goleiro coreano salvou.

Na metade da etapa final, a peleja continuava truncada, mesmo assim a seleção Coreana arriscava de longe. Cho Gue-Sung tentou um chute na intermediária e a bola foi para a linha de fundo. O Uruguai também tentava e em um desses avanços, o Darwin Núñez pegou na meia esquerda e bateu colocado, a bola passou muito perto do poste direito.

Vendo que o tempo estava se esgotando as duas equipes trataram de movimentar a partida nesse final, com isso houve oportunidades de ambos. Na principal conclusão dos uruguaios, Valverde pegou na meia lua e soltou uma bomba, a bola foi caprichosamente na trave esquerda. E na última finalização, o craque coreano Son foi acionado na meia-lua e bateu cruzado, passando rente ao gol de Rochet. No entanto acabou assim mesmo, tudo igual em um confronto bastante insosso em que o resultado não ajuda nenhum dos dois times.

Sequência

Com apenas um ponto, cada, as duas seleções voltam a campo na próxima segunda-feira (28) pela segunda rodada do Grupo H. O Uruguai encara o Portugal, as 16h, enquanto a Coreia do Sul enfrenta a Gana, as 12h.

