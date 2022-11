Rob Page admite decepção com atuação de Gales e projeta alterações para jogo decisivo

Na manhã desta sexta-feira (25), País de Gales sofreu uma dura derrota para o Irã por 2 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022. Após a partida, o treinador da seleção galesa, Rob Page, admitiu que os rivais mereceram a vitória.

"Com certeza, eles mereceram a vitória. Antes de eu fazer as substituições, eles acertaram a trave, acertaram a barra. Eles tiveram um gol anulado no primeiro tempo (...) Eu não vou sentar aqui com uvas verdes e dizer que merecíamos alguma coisa daquele jogo”.

Apesar da superioridade da posse de bola dos Dragões, os Príncipes da Pérsia foram os que mais chutaram ao gol e após a expulsão por conta da entrada imprudente do goleiro Wayne Hennessey, Irã marcou os dois gols da vitória.

Page ainda falou que a equipe não entrou em campo e que. quando a maioria não está bem, só existe um resultado. Também admitiu sua decepção, porque o nível da seleção está abaixo do esperado.

"Não estávamos no jogo. Você pode carregar um ou dois jogadores se eles tiverem dias de folga, mas quando a maioria do time não está bem, só haverá um resultado, infelizmente (...) Estou decepcionado, principalmente porque caímos bem abaixo dos padrões que estabelecemos nos últimos meses, o que nos garantiu a classificação para a Copa do Mundo. Se tivéssemos atingido esses padrões, estaríamos bem, mas caiu bem abaixo disso hoje, e quando você faz isso em competições de ponta, você é punido”.

Apesar de falar que a equipe mereceu a derrota, o treinador fica decepcionado porque acredita no potencial da equipe, que isso não é os jogadores mostram no dia a dia de treinamento.

"É difícil aceitar por causa do estágio em que estamos. Eu disse a eles antes de cada jogo: 'vá e mostre ao mundo o que você nos mostra todos os dias'. Isso não é um reflexo verdadeiro disso equipe. Eles receberam suas recompensas hoje, eles mereceram aquela derrota. Isso não é típico deles, e isso é o que mais me decepciona".

Situação complicada

A situação do País de Gales se complicou com a derrota. Agora, o time de Rob Page precisa vencer o próximo jogo contra a Inglaterra e torce para um combinação de resultados para avançar. Com a sua atuação ruim contra o Irã, o técnico confirmou que poderia fazer mudanças nos seus 11 jogadores titulares.

"Esse é o problema que sempre temos, pedir aos jogadores que não jogam em seus clubes que venham e apresentem desempenho após desempenho (...) Teremos que analisá-lo e, se necessário, teremos que fazer as alterações para atualizá-lo".

O País de Gales entra em campo novamente na terça-feira (29), contra a Inglaterra, às 19h, no Ahmed bin Ali Stadium, pela terceira e última rodada da fase de grupos.