Irã marca dois nos acréscimos, supera País de Gales e se recupera na Copa do Mundo

Na manhã desta sexta-feira (25), País de Gales e Irã se enfrentaram em partida válida pela segunda rodada do grupo B da Copa do Mundo, no estádio Ahmed Bin Ali. O placar foi definido nos acréscimos, com 2 a 0 a favor dos iranianos, que marcaram com Cheshmi e Rezaeian.

Irã toma iniciativa

A partida começou com o Irã, goleado pela Inglaterra na estreia, pressionando a saída de bola da equipe galesa, tentando sufocar os europeus em busca da abertura do placar. Apesar disso, a primeira chance de gol foi do atacante Moore aos 11, quando recebeu cruzamento e finalizou de carrinho obrigando Hosseini a fazer grande defesa.

A equipe comandada pelo português Carlos Queiroz chegou a marcar seu gol aos 15 minutos, após bela tabela dentro da área que terminou com Gholizadeh empurrando a bola para as redes, mas o VAR identificou através da tecnologia semiautomática que o camisa 17 asiático estava um pouco a frente no lance, anulando o gol e mantendo o zero no placar.

O Irã tentou finalizar de fora da área com Hajsafi, no final da primeira etapa, mas a bola foi muito no meio do gol, facilitando a defesa do goleiro Hennessey, atualmente no Crystal Palace, time da Premier League.

O primeiro tempo foi pobre em emoção e qualidade técnica, tendo muitos erros de passe de ambos os lados e apenas quatro finalizações ao gol somadas. Na posse de bola, Gales dominou com 66% contra 34% do adversário, mas os iranianos foram mais presentes no ataque.

Irã define no fim

Na segunda etapa, logo aos 5 minutos, o Irã teve grandes chances, primeiro com Azmoun, que finalizou cruzado na trave após receber lançamento sozinho. Na sobra, Gholizadeh tentou de longe e também carimbou a trave para a tristeza dos iranianos presentes no estádio.

Continuando a pressionar em busca de sua terceira vitória na história das Copas, o Irã chegou novamente com chute de fora de Ezatolahi exigindo mais uma defesa de Hennessey.

Quase no final da partida, Taremi sairia sozinho no campo de ataque, mas Hennessey saiu para tentar cortar e acabou acertando o rosto do atacante iraniano, inicialmente recebendo cartão amarelo, mas o VAR recomendou revisão e o árbitro acabou expulsando o goleiro galês.

Aos 98 minutos, quando tudo já parecia acabado, Cheshmi pegou sobra de bola e mandou um foguete sem chances para o goleiro Ward, que entrou após a expulsão do titular.

Ainda houve tempo para Rezaeian aumentar o placar com belo toque na saída do goleiro aos 100 minutos de partida.

Classificação no grupo e próximos jogos

Com o resultado, Irã chegou a três pontos e depende somente de si para se classificar - na última rodada, a equipe de Carlos Queiroz encara os Estados Unidos para garantir uma classificação histórica. Enquanto o País de Gales depende de uma combinação de resultados para se classificar, tendo somado apenas um ponto em duas partidas, a equipe irá enfrentar a Inglaterra. As partidas acontecem na terça-feira (29), às 16h.