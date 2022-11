“Nosso trabalho ainda não acabou”, destaca Gregg Berhalter após empate dos Estados Unidos com Inglaterra

Depois da estreia com empate em 1 a 1 diante do País de Gales na última rodada, os Estados Unidos enfrentaram a Inglaterra em busca da primeira vitória na atual edição da Copa do Mundo nesta sexta-feira (25), no Al Bayt Stadium, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo B.

O jogo, contudo, terminou empatado sem gols e deixou o grupo embolado. Com duas rodadas realizadas, as quatro equipes possuem chance de classificação à próxima fase.

Apesar do resultado não ser favorável, o treinador Gregg Berhalter se mostrou satisfeito com a atuação do time americano e ressaltou a importância do próximo e último confronto da fase de grupos, que será contra o Irã.

“Gostaria de ver gols marcados em nossas bolas paradas. Estamos orgulhosos [do resultado], mas nosso trabalho ainda não acabou. Temos que vencer na terça [contra o Irã] e sabemos que com cinco pontos estaremos na próxima fase. Devemos nos concentrar nesses cinco pontos”, ressaltou.

Tudo ou nada

A partida decisiva ante os iranianos será na próxima terça-feira (29), no Al-Thumama Stadium, às 16h. Os americanos ocupam a terceira colocação do Grupo B, com dois pontos somados.