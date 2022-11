Hervé Renard mantém confiança em avanço da Arábia Saudita na Copa do Mundo: "Não estamos mortos"

Após surpreender as expectativas ao derrotar a Argentina na estreia, uma das favoritas à Copa do Mundo, a Arábia Saudita estava com a moral alta e até deu trabalho para a Polônia, que se viu obrigada a parar com falta. Contudo, a partida não terminou com outro feriado nacional. Os Falcões Árabes desperdiçaram um pênalti a favor e foram superados pelos poloneses, no Estádio da Cidade da Educação, pela segunda rodada do grupo C.

Para o técnico Hervé Renard, os sauditas poderiam ter ido para o vestiário com 1 a 1. Szczesny estragou os planos ao defender o pênalti de Salem Al-Dawsari, além do rebote de Al-Burayk. A falta de vontade custou caro para correr atrás do placar.

“Faltou vontade. Quando falta vontade neste tipo de jogo, há adversários que não vão perder. Após o primeiro tempo do jogo, temos que voltar para o vestiário com 1 a 1. Temos que correr atrás do placar, nem sempre é o melhor quando se é uma equipe que tem que fazer o jogo e que tem que ser eficiente”.

O francês ressaltou que a partida foi definida com o segundo gol dos adversários, feito por Lewandowski, o primeiro dele em Mundiais. Mesmo assim, está orgulhoso do que os Falcões puderam mostrar ao mundo.

"Matamos o nosso jogo quando sofremos o segundo, mas quero dizer que estou orgulhoso dos jogadores. Fizeram um jogo fantástico. Não creio que houvesse uma pessoa antes deste jogo que pensasse que poderíamos fazer nesta partida, produzir o jogo assim. Sempre fizemos isso, mostramos para o mundo. Não fomos eficazes e perdemos”.

Foto: Divulgação/SAFF

Em relação a situação da Arábia Saudita, Renard foi pragmático na resposta.

"Ainda estamos vivos, não podemos esquecer disso. Não estamos mortos".

Com quatro pontos, a Polônia assume o primeiro lugar do grupo C. Por sua vez, a Arábia Saudita cai para segundo lugar, com três. Na próxima quarta-feira (30), com ambos os jogos às 16h (de Brasília), as Águias Brancas irão enfrentar a Argentina. Já os Falcões Árabes duelam contra o México.