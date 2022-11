Com gol inédito de Lewandowski, Polônia vence Arábia Saudita e assume liderança do grupo C

Tudo parecia favorável para a Arábia Saudita conquistar mais uma vitória. Com o Estádio da Educação tomado em sua maioria por sauditas e o começo de partida com mais posse de bola, o jogo parecia que se desenhava a favor dos árabes.

Porém, a Polônia foi mais efetiva quando chegou ao ataque e, nas poucas oportunidades que teve, liquidou o jogo com gols de Zieliński e Lewandowski. Outro grande destaque foi o goleiro Szczęsny que, além do pênalti defendido, foi fundamental ao longo da partida, com intervenções fundamentais para o triunfo polonês.

Apesar da pressão, Polônia consegue ser efetiva

Empolgados com a vitória sobre a Argentina e empurrados pela torcida, que marcou presença em peso no estádio, a Arábia Saudita começou a partida tomando a iniciativa em busca do gol. Nos primeiros minutos de jogo, o time árabe teve mais posse de bola, mas encontrava dificuldade para finalizar. A Polônia por sua vez tentava chegar ao ataque através das bolas longas e dos contra-ataques, mas encontrava dificuldade.

A primeira grande chance de gol foi dos sauditas aos 12 minutos. Após ótima jogada de Abdulhamid, Kanno finalizou de perna direita na entrada da grande área, mas o goleiro Szczęsny espalmou para escanteio.

Com dificuldades na marcação, a seleção polonesa abusou das faltas. Em um intervalo de cinco minutos, o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio amarelou três jogadores por faltas mais duras.

O primeiro lance de perigo da Polônia foi somente aos 25 minutos. Em escanteio cobrado pelo lado direito, Bielik cabeceou firme, mas Al Shehri desviou a bola que ia em direção ao gol e mandou para a linha de fundo.

Apesar de ter mais a posse de bola, os árabes não conseguiram furar o bloqueio polônes. Com o passar da primeira etapa, a Polônia conseguiu ter um pouco mais a bola e trabalhar as jogadas em velocidade, além de fechar os espaços na defesa.

Apesar da posse de bola árabe, quem abriu o placar foi a seleção polonesa. Aos 39, em jogada rápida bem trabalhada pelo lado direito, Lewandowski recebeu na pequena área e rolou para Zieliński, que encheu o pé e marcou o primeiro gol da equipe nesta Copa do Mundo

O gol animou os poloneses, que chegaram novamente com perigo. Outra vez Lewandowski recebeu bom passe e cruzou rasteiro, porém a bola passou por toda a defesa e saiu.

Atrás no placar, a Arábia Saudita teve a chance do empate no fim da primeira etapa. Aos 43, o árbitro Wilton Pereira Sampaio foi chamado pelo VAR e marcou o pênalti de Bielik em cima de Al Shehri. A torcida árabe se animou e comemorou bastante, porém, na cobrança, brilhou a estrela de Szczęsny. O goleiro defendeu a cobrança do camisa 10 Al-Dawsari e, no rebote, fez uma defesa milagrosa na finalização de Al-Burayk.

título segundo tempo

Buscando o empate, a Arábia Saudita manteve a tática de troca de passes em busca de espaço para finalizar. A Polônia por sua vez segurava o resultado e esperava pelos contra-ataques.

Aos 54 minutos, os árabes quase empataram a partida. Após bate-rebate na área, a bola sobrou para Al-Dawsari, que chutou a gol, mas Szczęsny apareceu novamente para fazer mais uma grande defesa.

Seis minutos depois, os sauditas chegaram de novo com perigo. Em boa troca de passes, Al-Buraikan recebeu e finalizou, mas a bola foi pra fora. Logo em seguida, o atacante Al Shehri pressionou e roubou a bola do defensor polonês e invadiu a área. Na dividida, a bola sobrou para Kanno, que outra vez chutou por cima do gol.

A Polônia respondeu pouco depois. Em boa jogada pela esquerda, Frankowski cruzou na área, e Milik mandou a bola trave após a cabeçada. Três minutos mais tarde, foi a vez de Lewandowski acertar a trave. Após cruzamento rasteiro pela direita, o camisa 9 desviou e por muito pouco não ampliou a vantagem polonesa.

Os árabes seguiram pressionando em busca do gol de empate. O camisa 10 Al-Dawsari novamente tentou marcar, dessa vez finalizando de fora da área, mas o goleiro polonês novamente apareceu para segurar firme e evitar a igualdade no placar.

Aos 77, a Arábia Saudita levou perigo ao gol adversário outra vez. Após boa jogada pela esquerda, a bola sobrou para Al-Abid, que chutou rasteiro com muito perigo rente à trave.

Faltando nove minutos para acabar a partida, brilhou a estrela de Lewandowski. O centroavante aproveitou a falha do camisa 8, roubou a bola e, de frente para o goleiro saudita, finalizou com tranquilidade para marcar o seu primeiro gol em copas.

No fim da partida, o camisa 9 polonês quase marcou mais um. Cara a cara, Lewa deu um toque por cima do gol, mas a defesa árabe apareceu para mandar a bola pela linha de fundo e evitar o terceiro da seleção polonesa.

Como fica

Com a derrota, a Arábia Saudita caiu para a vice-liderança do grupo C, e agora aguarda o confronto entre Argentina x México para fazer as contas para avançar à próxima fase. Na rodada decisiva, os árabes enfrentarão os mexicanos.

A Polônia por sua vez assumiu a liderança do grupo e agora só depende de si para se classificar para as oitavas de final depois de 36 anos. A próxima partida do time de Lewandowski será contra a Argentina.