De olho na classificação antecipada, Arábia Saudita enfrenta Polônia pelo grupo C

Após a surpreendente vitória de virada sobre a Argentina por 2 a 1 na primeira rodada da Copa do Mundo, a Arábia Saudita volta a campo neste sábado para enfrentar a Polônia, que empatou em 0 a 0 na estreia contra o México, com direito a pênalti perdido de Lewandowski. A partida será às 10h no horário de Brasília, no Estádio Cidade da Educação, com arbitragem brasileira.

As equipes, que se encontram pela primeira vez na competição, já se enfrentaram três vezes em amistosos. Os poloneses levaram a melhor em todos os jogos. A última partida havia sido em 2006, com o placar de 2 a 1 para a seleção do leste europeu.

Os sauditas, líderes do grupo com três pontos, buscam a classificação antecipada para as oitavas de final, que pode acontecer com uma combinação de resultados. Os poloneses por sua vez tem o objetivo de conquistar a primeira vitória e terminar a rodada na liderança.

Em sua sexta participação em copas, a Arábia Saudita busca chegar novamente às oitavas de final. A única vez que a seleção passou de fase foi há 26 anos, quando fez seis pontos na fase de grupos e avançou para o mata-mata, caindo depois para a Suécia por 3 a 1.

Por outro lado, os poloneses, que também buscam a vaga para a próxima fase e encerrar o tabu de 36 anos, querem conquistar os três pontos para chegar à última rodada com chances de classificação e embolar o grupo antes da partida contra a Argentina.

Capitão pode ser ausência na Arábia Saudita

Um dos principais jogadores da seleção, Salman Al Faraj saiu antes do intervalo durante o triunfo sobre a Argentina. O meia, que havia se recuperado de lesão pouco antes do mundial, virou motivo de preocupação. Com isso, o técnico Hervé Renard pode promover a entrada de Nawaf Al Baed, que entrou no lugar do meia na última partida.

Outra preocupação do time arábe são os pendurados. A Arábia Saudita foi a seleção que mais fez faltas na primeira rodada da copa, com 21 infrações. Ao longo da partida, foram seis jogadores amarelados, sendo um deles Salem Al-Dawsari, autor do gol que deu a vitória aos sauditas.

Apesar dos pendurados, a escalação deve manter a mesma base. Renard comentou sobre o triunfo da primeira rodada e enfatizou durante a última coletiva sobre o objetivo da equipe.

“Argentina foi um jogo tão importante quanto os outros três. Agora o que queremos é ficar em primeiro ou segundo, não importa. Importa a gente estar nas oitavas de final. Continuar concentrado, nada muda. Neste momento, nada muda na minha mente, sobre o favorito da Copa do Mundo. Vamos manter”.

Provável escalação: Mohammed Alowais; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Ali Albulayhi e Mohammed Al-Breik; Abdulelah Almalki, Mohammed Kanno e Salman Alfaraj; Feras Albrikan, Saleh Alshehri e Salem Aldawsari.

Polônia deve apostar em jogo ofensivo

“Queremos jogar para frente, queremos jogar mais ousados”. Essas foram as palavras do treinador Czeslaw Michniewicz durante a última coletiva de imprensa. Os poloneses querem deixar para trás o empate da primeira rodada e se recuperar diante dos sauditas.

Na escalação, a equipe pode ter algumas modificações. Zalewski, que atuou na ponta esquerda no primeiro jogo, deve assumir a lateral esquerda no lugar de Bereszynski. Outra alteração pode ocorrer no ataque, com a entrada de Milik na vaga de Kaminski.

Michniewicz chamou a atenção para o desempenho do time antes do jogo. “Sabemos o que fizemos bem e sabemos o que precisamos melhorar antes de nos encontrarmos com a Arábia. Não há equipes fracas aqui, como provam várias partidas na primeira fase”.

Provável escalação: Szczesny; Zalewski, Kiwior, Glik, Bednarek e Cash; Szymanski, Krychowiak e Zielinski; Lewandowski e Milik.

Arbitragem

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (Brasil);

Assistente 1: Bruno Boschilia (Brasil);

Assistente 2: Bruno Pires (Brasil);

VAR: Drew Fischer (Canadá).