França supera desfalques e chega forte para sua segunda final consecutiva de Copa

Muito se falou dos desfalques da França no período pré Copa do Mundo, como Pogba, Kanté e Benzema, além dos atletas que foram perdidos já durante os treinos e jogos do torneio como Nkunku e Lucas Hernández.

A equipe comandada por Didier Deschamps começou sua primeira partida mal e saiu atrás no placar para a Austrália, dando forças aos que pensavam que a atual campeã iria sucumbir aos desfalques.

Mas não foi isso que vimos durante toda a Copa, alguns jogadores considerados anteriormente como coadjuvantes dos titulares lesionados começaram a aparecer, entre eles estão presentes os meio-campistas Rabiot, da Juventus, e Tchouameni, do Real Madrid.

Com a difícil missão de substituir Pogba e principalmente o motor do time Kanté, estes atletas deram uma nova vida ao meio campista francês.

Rabiot infiltrando mais na área e dando opções para os pontas chegarem e encontrarem ele na entrada da área para finalizar, enquanto o jovem Tchouameni fazia coberturas perfeitas na defesa e encontrava ótimas enfiadas de bola para os pontas, entrosado principalmente com o craque Mbappé.

No setor mais ofensivo da equipe, um velho conhecido da torcida francesa Olivier Giroud teve a dura missão de substituir o atual melhor do mundo Benzema.

O atacante atualmente no Milan não fez feio e marcou impressionantes 4 gols em 5 jogos em que esteve presente em campo. O centroavante inclusive se tornou o maior artilheiro de todos os tempos da Seleção Francesa, superando Henry, chegando a marca de 53 gols marcados em 119 jogos disputados.

Um ditado muito utilizado tanto no futebol quanto na vida que diz "Nunca subestime um Leão ferido" pode ser muito bem aplicado a esse time francês que mesmo com diversos desfalques foi valente e soube como enfrentar algumas das melhores seleções do mundo e alcançou sua segunda decisão de Copa seguida, o final dessa história de superação, saberemos no próximo domingo (18), quando os bleus enfrentam a poderosa Argentina.