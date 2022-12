"Para nós, bronze é uma medalha de ouro", exalta Zlatko Dalic após Croácia vencer Marrocos

Na tarde deste sábado (17), a Croácia venceu Marrocos, por 2 a 1, no Estádio Internacional Khalifa e conquistou o terceiro lugar da Copa do Mundo, no Catar. Após o jogo, o técnico croata Zlatko Dalic não escondeu sua felicidade pela conquista e disse que está muito orgulhoso de seus comandados, afirmando que para eles essa medalha de bronze é como se fosse um ouro.

"Estou orgulhoso da minha equipe e do meu país. Para nós, o bronze é uma medalha de ouro. Jogámos um torneio muito difícil. Também quero felicitar Marrocos. Jogaram bem, fizeram um trabalho fantástico. Realmente estou muito orgulhoso, muito feliz. Talvez não se esperasse que a Croácia voltasse a fazer algo grande, mas somos um país pequeno com grandes sonhos. Parabéns a todos."

Sobre os adversários

Dalic fez questão de elogiar a seleção marroquina, que foi a grande suspresa da Copa do Catar. O mesmo disse que a campanha africanos lembraram muito o que a Croácia fez na Rússia em 2018.

"Foi uma partida difícil. Quero parabenizar o Marrocos, foi um grande oponente. Eles estavam cansados, mas lutaram até o fim. Eu sei como eles se sentem. Eu estou muito orgulhoso pelo que atingiram. Eles me lembram o que fizemos há 4 anos na Rússia", parabenizou.

Estrela da Seleção

O técnico também não poupou elogios ao falar do craque da seleção, Luka Modric, que possivelmente está em sua última Copa.

"Ele é o nosso capitão, ele é a nossa grande voz. Ele jogou de forma fantástica neste torneio também. Ele tem 37 anos, mas jogou como um jogador de 25 anos. Ele é nosso líder e todos o seguem. Espero que sim, que ele continue na seleção para a Euro 2024."