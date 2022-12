Croácia e Marrocos se reencontram na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo

Na tarde deste sábado (17), às 12h, Croácia e Marrocos se enfrentam na disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2022, no estádio Internacional Khalifa. A equipe africana, tratada como a maior surpresa desta edição da competição, tenta superar mais um adversário europeu no mata-mata, aumentando ainda mais a sua história dentro deste Mundial.

As duas equipes estavam no mesmo grupo na primeira fase do Mundial. No confronto que aconteceu em 23 de novembro, Croácia e Marrocos ficaram no 0 a 0, no estádio Al Bayt.

Algoz do Brasil na Copa, atual vice-campeã busca mais um lugar no pódio

A Croácia, mais uma vez, superou suas expectativas na Copa do Mundo. Vice-campeã em 2018, croatas chegaram o Catar longe de ser um dos favoritos ao título. Entretanto, surpreenderam pelo segundo Mundial consecutivo e se mantêm como uma das quatro melhores seleções do mundo.

Na primeira fase, a Croácia ficou em segundo colocado do Grupo F, atrás de seu adversário nesta disputa de terceiro e quarto. Nas oitavas, empatou com o Japão e avançou nos pênaltis. Na fase seguinte, derrotou, novamente nos pênaltis, o Brasil, visto como um dos maiores favoritos neste Mundial. Na semi, foi vítima da magia incontrolável de Lionel Messi, perdendo de 3 a 0 para a Argentina.

A seleção croata vem confiante, mesmo após a larga derrota contra os argentinos. Liderados em campo por Luka Modric, melhor jogador da última edição de Copa do Mudo, os croatas buscam se colocar novamente no pódio do torneio Mundial.

Provável escalação da Croácia: Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol e Sosa; Brozovic, Kovacic e Modric; Pasalic, Perisic e Kramaric.

Marrocos em busca de ampliar sua magnífica história nesta Copa

Ninguém esperava uma campanha tão grandiosa como essa do Marrocos antes do início da Copa do Mundo. A seleção foi o primeiro país africano a chegar numa semifinal na história do Mundial e agora busca coroar essa história desbancando a atual vice-campeã do mundo.

Marrocos foi líder do grupo F, com duas vitórias e um empate em três partidas realizadas, terminando na frente de Croácia, Bélgica e Canadá. Nas oitavas de final, derrotou a Espanha de Luis Enrique, nos pênaltis, e venceu Portugal de Cristiano Ronaldo por 1 a 0, nas quartas. Até essa fase, a seleção marroquina tinha sofrido apenas um gol em toda a competição.

Entretanto, na semi, a equipe comandada por Walid Regragui encarou a atual campeã do mundo, a França. Em uma partida dificílima, o elenco de Marrocos sentiu a perna pesar por conta da intensidade dos outros duelos e acabou sendo derrotado por 2 a 0.



Mesmo com a eliminação, a torcida marroquina promete dar continuidade a festa que vinha sendo feita nas outras partidas. Motivado pela força de seus torcedores, Marrocos tenta igualar o feito dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 1930 e se tornar a segunda seleção de fora da Europa ou América do Sul na história a ficar em terceiro lugar da competição.



Provável escalação de Marrocos: Bono; Hakimi, El Yamiq, Dari e Attiyat-Allah; Amrabat, Ounahi e Amallah; Ziyech, Zakaria (En-Nesyri) e Boufal.

O trio de arbitragem desta partida será composto por cataris. Abdulrahman Al Jassim será o árbitro principal, assistido por Taleb Al Marri e Saoud Ahmed Almaqaleh. O quarto árbitro será o brasileiro Raphael Claus, além do chileno Julio Bascunan liderando a cabine do VAR.